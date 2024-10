Previsioni Meteo Cologno Monzese: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Lunedì 14 Ottobre a Cologno Monzese si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con nubi sparse che si trasformeranno in un cielo coperto nel corso della mattina. La temperatura si attesterà intorno ai 14°C durante le prime ore, per poi salire fino a raggiungere i 17,8°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,7 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Cologno Monzese saranno caratterizzate da nubi sparse, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 14,6°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa. Il vento sarà debole, proveniente principalmente da Nord-Nord Est.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto al 100%, con una temperatura che varierà tra i 14,4°C e i 16,5°C. L’umidità continuerà a rimanere elevata, e il vento sarà leggero, con velocità che non supereranno i 4,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la mattinata adatta per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare un ombrello per eventuali sorprese.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con nubi sparse che lasceranno spazio a momenti di sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 17,8°C, mentre l’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 72%. Il vento si farà sentire, ma rimarrà comunque contenuto, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 14,5°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 92%, ma non si prevedono precipitazioni. Le condizioni di vento rimarranno tranquille, favorendo una serata piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Cologno Monzese indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio nuvoloso che lascerà spazio a momenti di sereno nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in lieve aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Cologno Monzese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.6° perc. +14.4° Assenti 3.7 NNE max 3.7 Grecale 88 % 1019 hPa 3 nubi sparse +14° perc. +13.7° Assenti 2.3 ENE max 2.7 Grecale 88 % 1019 hPa 6 nubi sparse +14.1° perc. +13.8° Assenti 4.6 ENE max 7.1 Grecale 84 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15° perc. +14.5° Assenti 2.7 ENE max 4.3 Grecale 77 % 1021 hPa 12 cielo coperto +16.5° perc. +16.1° Assenti 2.6 S max 2.7 Ostro 74 % 1020 hPa 15 cielo coperto +17.8° perc. +17.5° Assenti 4.6 SO max 6.2 Libeccio 73 % 1018 hPa 18 nubi sparse +15.7° perc. +15.6° Assenti 3.7 SO max 4.4 Libeccio 87 % 1019 hPa 21 poche nuvole +14.9° perc. +14.8° Assenti 1 O max 1.7 Ponente 91 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:34

