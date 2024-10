Previsioni Meteo Cornaredo: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Cornaredo si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una significativa copertura nuvolosa che accompagnerà gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 20,6°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri e una moderata umidità contribuiranno a creare un clima gradevole, sebbene la copertura nuvolosa possa influenzare la percezione della temperatura.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,3°C, con cielo coperto e umidità che si manterrà attorno all’78%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord Est, con velocità che non supereranno i 2,1 km/h. Questa situazione si protrarrà fino alle prime ore del mattino, quando le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 16,4°C alle 06:00.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa rimarrà costante, con temperature che varieranno tra i 16,4°C e i 18,8°C. La percezione termica sarà simile a quella reale, grazie a una leggera brezza che non supererà i 4,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69%, rendendo l’aria piuttosto fresca ma comunque confortevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che si schiarirà e passerà a una situazione di cielo sereno. Le temperature raggiungeranno il massimo di 20,6°C alle 14:00, con una leggera diminuzione prevista nel tardo pomeriggio. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità media di circa 4,2 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi intorno al 66%, rendendo il clima più secco e piacevole.

La sera porterà un ritorno della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,5°C. I venti rimarranno leggeri e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori attorno all’81%. La notte si chiuderà con temperature che scenderanno a 17°C, mantenendo il cielo coperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Cornaredo indicano una giornata di transizione, con un inizio nuvoloso che lascerà spazio a momenti di sereno nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un ritorno a condizioni più variabili, con possibilità di piogge e un abbassamento delle temperature. Pertanto, sarà opportuno monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti significativi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.3° perc. +17.1° Assenti 2.1 NE max 2.2 Grecale 78 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.9° perc. +16.8° Assenti 2.7 OSO max 2.9 Libeccio 81 % 1027 hPa 6 cielo coperto +16.4° perc. +16.3° Assenti 3.5 SO max 5.3 Libeccio 83 % 1027 hPa 9 cielo coperto +17.3° perc. +17.2° Assenti 2.4 O max 4 Ponente 81 % 1028 hPa 12 cielo coperto +20° perc. +19.8° Assenti 4.8 O max 5 Ponente 69 % 1027 hPa 15 cielo sereno +20.3° perc. +20.1° prob. 4 % 4.2 OSO max 3.3 Libeccio 66 % 1026 hPa 18 cielo sereno +18.2° perc. +18° prob. 12 % 2.3 O max 2.7 Ponente 77 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17.5° perc. +17.5° Assenti 3 NE max 3 Grecale 81 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:53 e tramonta alle ore 18:21

