Previsioni Meteo Cuneo: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

Le previsioni meteo per Cuneo di Mercoledì 16 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento si presenterà debole, proveniente principalmente da nord-est.

Nella mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, con una temperatura che si manterrà attorno ai 14-15°C. La pioggia sarà leggera, ma la nuvolosità rimarrà al 100%. Anche in questo frangente, il vento si manterrà debole, con velocità che non supereranno i 6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0.2 mm.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero aumento dell’intensità della pioggia, che passerà a moderata. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà invariata, e il vento continuerà a soffiare da nord, mantenendo una velocità moderata. Le previsioni del tempo indicano accumuli di pioggia che potrebbero arrivare fino a 1.4 mm.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13-14°C. Le piogge saranno ancora presenti, con intensità moderata, e la nuvolosità rimarrà al 100%. Il vento si presenterà debole, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi con accumuli che potranno arrivare a 1.5 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Cuneo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni di instabilità. Giovedì e Venerdì potrebbero esserci ulteriori piogge, anche se con intensità variabile. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo sembra ancora lontano. Si consiglia di tenere sotto controllo gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Cuneo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.2° perc. +15.3° 0.71 mm 5.4 NE max 8.8 Grecale 99 % 1020 hPa 4 forte pioggia +14.8° perc. +15° 4.34 mm 3.9 NE max 6.7 Grecale 100 % 1019 hPa 7 pioggia moderata +14.7° perc. +14.8° 1.16 mm 5.3 N max 8.7 Tramontana 99 % 1020 hPa 10 pioggia leggera +15° perc. +15.1° 0.2 mm 4.7 N max 7.3 Tramontana 98 % 1020 hPa 13 pioggia leggera +14.6° perc. +14.7° 0.42 mm 5.9 NNE max 8.7 Grecale 98 % 1019 hPa 16 cielo coperto +14.3° perc. +14.4° prob. 79 % 4.5 N max 6.8 Tramontana 98 % 1019 hPa 19 pioggia leggera +14° perc. +14.1° 1 mm 3.7 N max 6.1 Tramontana 99 % 1020 hPa 22 pioggia moderata +13.8° perc. +13.8° 1.5 mm 0.3 NO max 2.2 Maestrale 98 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:50 e tramonta alle ore 18:39

