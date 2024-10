Previsioni Meteo Empoli: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Empoli indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14,7°C, con una leggera diminuzione nel corso delle ore. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100% nelle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 19,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 67% e il 70%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa, contribuendo a una sensazione di stabilità atmosferica. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,8 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature subiranno una lieve flessione, attestandosi intorno ai 19,1°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere predominante, con valori che si manterranno attorno al 98%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, e l’intensità del vento rimarrà contenuta, con una brezza leggera che accompagnerà il pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,8°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si avvicinerà all’80%. La velocità del vento sarà molto bassa, rendendo l’atmosfera tranquilla e senza particolari disturbi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Empoli nei prossimi giorni indicano una stabilità atmosferica con cieli nuvolosi e temperature miti. Lunedì e martedì si prevede una situazione simile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, ma senza significativi cambiamenti. Gli amanti del sole dovranno attendere ulteriori sviluppi per poter godere di giornate più soleggiate.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Empoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.5° perc. +14.1° Assenti 1.5 SSO max 2.2 Libeccio 78 % 1019 hPa 4 cielo coperto +15.1° perc. +14.7° Assenti 0.7 ONO max 2.7 Maestrale 77 % 1019 hPa 7 cielo coperto +16° perc. +15.7° Assenti 1.9 OSO max 4.5 Libeccio 77 % 1019 hPa 10 cielo coperto +18.3° perc. +18° Assenti 5.4 OSO max 11.4 Libeccio 70 % 1020 hPa 13 cielo coperto +19.3° perc. +19° Assenti 10 O max 16.8 Ponente 69 % 1019 hPa 16 cielo coperto +18.3° perc. +18.1° Assenti 5.3 O max 10.5 Ponente 75 % 1018 hPa 19 cielo coperto +17.3° perc. +17.2° Assenti 1.4 SO max 2.2 Libeccio 79 % 1020 hPa 22 cielo coperto +17° perc. +16.8° Assenti 1.3 S max 2.1 Ostro 80 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:31

