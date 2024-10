Previsioni Meteo Figline Valdarno: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Figline Valdarno indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco massimo di circa 19°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 11,2 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto elevata, specialmente nelle ore serali, raggiungendo il 90%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 1%, e non si prevedono precipitazioni. La situazione cambierà leggermente con l’arrivo della mattina, quando si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 78% intorno alle 08:00. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 15°C entro le 08:00 e proseguendo verso un massimo di 19°C nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 97%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così una giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a circa 14°C. L’umidità aumenterà, portandosi al 90%, e il vento si farà più leggero, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Figline Valdarno nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo la situazione ideale per attività all’aperto, sebbene si consiglia di tenere in considerazione l’aumento dell’umidità nelle ore serali.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10° perc. +9.4° Assenti 3.5 ENE max 3.4 Grecale 90 % 1014 hPa 4 poche nuvole +9.7° perc. +9.7° Assenti 3.9 E max 3.7 Levante 89 % 1014 hPa 7 nubi sparse +12.9° perc. +12.2° Assenti 2.8 ESE max 3.2 Scirocco 77 % 1014 hPa 10 nubi sparse +17.5° perc. +16.9° Assenti 4.8 OSO max 6.7 Libeccio 62 % 1014 hPa 13 cielo coperto +19° perc. +18.5° Assenti 7.5 O max 9.9 Ponente 56 % 1013 hPa 16 nubi sparse +16.8° perc. +16.4° Assenti 6.3 O max 8.8 Ponente 72 % 1013 hPa 19 nubi sparse +13.7° perc. +13.4° Assenti 1.7 NO max 3.6 Maestrale 87 % 1015 hPa 22 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° Assenti 2.9 SE max 3.1 Scirocco 79 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:41

