Previsioni Meteo Firenze: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Firenze di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da una copertura nuvolosa variabile e temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 14,6°C. La mattina vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che passerà a essere coperto e temperature che raggiungeranno i 20,4°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno simili, con una leggera diminuzione della temperatura e un ritorno a nubi sparse. Infine, la sera porterà un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16,1°C.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 14,6°C con una leggera brezza proveniente da est-sud-est. La copertura nuvolosa sarà variabile, oscillando tra il 50% e il 71%. La mattina inizierà con temperature che saliranno lentamente, raggiungendo i 15,2°C alle 07:00 e continuando a salire fino a 20,4°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, con il cielo che diventerà coperto già dalle 11:00.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,6°C con una leggera diminuzione verso le 17:00, quando si registreranno nubi sparse e una leggera brezza. La velocità del vento varierà, raggiungendo i 6,6 km/h e provenendo principalmente da ovest-sud-ovest. La sera porterà un cielo coperto con temperature che scenderanno fino a 16,1°C entro le 23:00, mantenendo una costante umidità attorno al 75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Firenze indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa che continuerà a influenzare il clima locale. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un weekend favorevole per attività all’aperto, anche se è consigliabile portare con sé un ombrello, dato il cielo prevalentemente nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Firenze

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +14.4° perc. +14.1° Assenti 2.8 E max 2.7 Levante 82 % 1017 hPa 4 nubi sparse +14.6° perc. +14.2° Assenti 3.3 ENE max 4.4 Grecale 80 % 1017 hPa 7 nubi sparse +15.2° perc. +14.7° Assenti 2.4 ENE max 3.6 Grecale 74 % 1018 hPa 10 nubi sparse +18.7° perc. +18.2° Assenti 2.1 SO max 2.6 Libeccio 60 % 1019 hPa 13 cielo coperto +20.6° perc. +20.2° Assenti 6.6 O max 9.5 Ponente 58 % 1018 hPa 16 nubi sparse +19.3° perc. +18.9° Assenti 6.3 OSO max 13.8 Libeccio 64 % 1017 hPa 19 cielo coperto +16.8° perc. +16.4° Assenti 5.2 SSO max 10.7 Libeccio 72 % 1019 hPa 22 cielo coperto +16.3° perc. +15.9° Assenti 4.3 S max 5.7 Ostro 73 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.