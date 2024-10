Previsioni Meteo Fucecchio: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fucecchio di Mercoledì 16 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto e la temperatura si attesterà intorno ai 17°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 86%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da est.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con l’arrivo di piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 08:00. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 17°C e i 18°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 93%. La pioggia sarà accompagnata da una leggera brezza, con raffiche di vento che non supereranno i 12,5 km/h.

Il pomeriggio porterà un’intensificazione delle precipitazioni, con piogge moderate che si trasformeranno in piogge forti intorno alle 13:00. La temperatura rimarrà costante attorno ai 17°C, ma la sensazione termica potrebbe risultare leggermente inferiore. L’umidità si manterrà alta, superando il 97%, e le precipitazioni potrebbero raggiungere i 6,71 mm. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 6,4 km/h.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto e le piogge si attenueranno, ma le nuvole persisteranno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, con un’umidità che si manterrà sopra il 90%. Le condizioni di vento continueranno a essere leggere, con una probabilità di pioggia che si ridurrà notevolmente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fucecchio nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, per Mercoledì 16 Ottobre, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia e nuvole, mantenendo a disposizione ombrelli e abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni di umidità e pioggia.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Fucecchio

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.1° perc. +17.1° Assenti 5.4 E max 5.8 Levante 86 % 1019 hPa 5 cielo coperto +16.8° perc. +16.8° Assenti 4.6 ENE max 4.6 Grecale 86 % 1019 hPa 8 pioggia leggera +18° perc. +18.1° 0.34 mm 3.9 E max 5.7 Levante 85 % 1020 hPa 11 pioggia leggera +17.6° perc. +17.9° 0.4 mm 5.4 ENE max 10.9 Grecale 93 % 1019 hPa 14 pioggia moderata +17.1° perc. +17.4° 3.27 mm 6.4 NE max 10.1 Grecale 97 % 1018 hPa 17 pioggia leggera +17.2° perc. +17.5° 0.15 mm 4.9 NE max 5.9 Grecale 95 % 1019 hPa 20 cielo coperto +17.5° perc. +17.7° Assenti 5.2 ENE max 5.4 Grecale 93 % 1019 hPa 23 cielo coperto +17.1° perc. +17.3° prob. 3 % 6.1 NE max 6.7 Grecale 93 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:26

