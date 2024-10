Previsioni Meteo Garbagnate Milanese: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Garbagnate Milanese indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,8°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, che porterà a una mattinata con nubi sparse e temperature in lieve aumento.

Nel corso della mattina, il clima si presenterà gradevole, con temperature che raggiungeranno i 19,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 26%, permettendo qualche sprazzo di sole. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,3 km/h e i 5,6 km/h, con direzione prevalentemente sud-est.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un incremento della copertura nuvolosa, che arriverà a un massimo del 64%. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 17°C alle 18:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con raffiche di vento che non supereranno i 6,2 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16,6°C. L’umidità si manterrà alta, intorno all’82%, creando una sensazione di freschezza. Le condizioni di calma del vento continueranno, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Garbagnate Milanese nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvole. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi con condizioni simili, ma non si escludono possibili schiarite. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in questo inizio di settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.8° perc. +14.6° Assenti 4.6 NNE max 4.6 Grecale 89 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14.3° perc. +14.1° Assenti 3.9 NNE max 3.9 Grecale 90 % 1027 hPa 6 nubi sparse +13.9° perc. +13.7° Assenti 4.8 NNE max 4.7 Grecale 91 % 1028 hPa 9 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° Assenti 2.3 NE max 4 Grecale 76 % 1029 hPa 12 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° Assenti 4.9 SSE max 5.4 Scirocco 66 % 1028 hPa 15 nubi sparse +18.7° perc. +18.5° Assenti 4.8 SSE max 5.4 Scirocco 73 % 1027 hPa 18 nubi sparse +17° perc. +17° Assenti 2.3 ESE max 3.8 Scirocco 82 % 1028 hPa 21 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° Assenti 1.2 NNE max 2 Grecale 82 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:52 e tramonta alle ore 18:23

