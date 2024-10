Previsioni Meteo Garbagnate Milanese: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Garbagnate Milanese di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima attesa di circa 18°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 8,5 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, oscillando attorno all’80%, il che contribuirà a una sensazione di maggiore freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, si assisterà a un cielo inizialmente con nubi sparse, che si trasformerà in un cielo coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, stabilizzandosi attorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con valori che raggiungeranno il 91%. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Nord-Est.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 12°C e i 14°C. L’umidità si manterrà alta, intorno all’81%, e non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento sarà contenuta, con brezza leggera che non supererà i 4 km/h.

Il pomeriggio porterà un lieve miglioramento, con la comparsa di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 18°C, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 59%. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, intorno al 24%, rendendo il pomeriggio più favorevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 14°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori attorno all’81%. La velocità del vento si manterrà leggera, contribuendo a un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Garbagnate Milanese nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un lieve miglioramento per Domenica, con possibilità di schiarite, mentre Lunedì potrebbe portare un ritorno di nubi e un abbassamento delle temperature. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano favorire giornate di pieno sole nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Garbagnate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.2° perc. +12.8° Assenti 4.4 NE max 5.4 Grecale 85 % 1017 hPa 3 cielo coperto +12.5° perc. +12° Assenti 4.2 NNE max 4.5 Grecale 84 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.2° perc. +11.6° Assenti 3.8 NNE max 3.7 Grecale 81 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.6° perc. +14.9° prob. 1 % 0.5 SSO max 1.2 Libeccio 67 % 1019 hPa 12 cielo coperto +17.5° perc. +16.9° prob. 4 % 3.6 SSE max 4.4 Scirocco 61 % 1018 hPa 15 nubi sparse +17.6° perc. +17.1° prob. 19 % 5.8 SSE max 5.8 Scirocco 62 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° prob. 16 % 3.8 SO max 6.4 Libeccio 78 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14.4° perc. +14° Assenti 1.6 NO max 2.6 Maestrale 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:38

