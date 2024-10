Previsioni Meteo Lainate: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Lainate indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 13°C e i 18°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che varierà dal 54% al 100% durante la giornata. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 1,1 km/h e 6,1 km/h, provenienti principalmente da sud e sud-est.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà del 36%, con un’umidità elevata al 85%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 4,4 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a 17,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa raggiungerà il 97%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 61%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che varierà tra 1,1 km/h e 4 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 18°C alle 13:00. La copertura nuvolosa scenderà al 54% e l’umidità si manterrà attorno al 60%. I venti saranno moderati, con velocità che potranno arrivare fino a 6,1 km/h.

La sera si presenterà nuovamente con un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 14°C. La copertura nuvolosa sarà alta, intorno al 98%, e l’umidità aumenterà fino all’81%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 1,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lainate nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione la copertura nuvolosa, che potrebbe influenzare le loro scelte.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Lainate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.2° perc. +12.8° Assenti 4.4 NE max 5.4 Grecale 85 % 1017 hPa 3 cielo coperto +12.5° perc. +12° Assenti 4.4 NNE max 4.6 Grecale 85 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.2° perc. +11.6° Assenti 4 NNE max 3.9 Grecale 81 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.6° perc. +14.9° prob. 1 % 0.3 S max 1.2 Ostro 67 % 1019 hPa 12 cielo coperto +17.5° perc. +16.9° prob. 5 % 4 SSE max 4.8 Scirocco 61 % 1018 hPa 15 nubi sparse +17.6° perc. +17.1° prob. 20 % 6.1 SSE max 6.1 Scirocco 62 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.1° perc. +14.7° prob. 17 % 3.9 SO max 6.4 Libeccio 78 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14.4° perc. +14° Assenti 1.6 NO max 2.7 Maestrale 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.