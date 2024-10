Previsioni Meteo Legnano: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Legnano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si manterrà attorno ai 18°C durante le ore centrali della giornata. Le condizioni di umidità saranno elevate, oscillando tra il 56% e il 81%, mentre il vento si presenterà come una leggera brezza proveniente principalmente da ovest e nord-ovest. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene il cielo nuvoloso possa limitare l’esposizione al sole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con un cielo coperto che porterà a una sensazione di freschezza. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 98%, e il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra 5 e 6 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’81%, contribuendo a un clima piuttosto umido.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 18°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento si presenterà con una leggera intensità, mantenendosi sotto i 10 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 56%, rendendo l’aria più fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 18,8°C alle 14:00, mantenendosi stabili fino alle 16:00. Anche in questo intervallo, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa costante al 100%. Le condizioni di vento saranno simili a quelle della mattina, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si manterrà attorno al 57%, creando un clima umido ma non eccessivamente afoso.

La sera porterà un leggero miglioramento, con la presenza di nubi sparse che inizieranno a sostituire il cielo completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 14°C intorno alle 21:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 75%, e il vento continuerà a essere debole, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Legnano indicano una giornata di Domenica caratterizzata da un clima umido e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature in aumento. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni, tenendo presente che l’umidità potrebbe rendere l’aria più fresca del previsto.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Legnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.2° perc. +12.7° Assenti 5.4 NO max 7.1 Maestrale 81 % 1019 hPa 3 cielo coperto +12.4° perc. +11.8° Assenti 5.7 NO max 9.4 Maestrale 81 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.2° perc. +11.4° Assenti 5.5 NO max 9 Maestrale 77 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.5° perc. +14.7° Assenti 5.4 ONO max 8.4 Maestrale 62 % 1019 hPa 12 cielo coperto +18.2° perc. +17.6° Assenti 6.3 OSO max 7.8 Libeccio 56 % 1018 hPa 15 cielo coperto +18.5° perc. +18° Assenti 5.1 OSO max 7.2 Libeccio 60 % 1017 hPa 18 cielo coperto +16° perc. +15.6° Assenti 2.8 NNO max 3.1 Maestrale 75 % 1018 hPa 21 nubi sparse +14.7° perc. +14.3° Assenti 2.2 NE max 3.1 Grecale 80 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:37

