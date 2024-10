Previsioni Meteo Livorno: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Livorno si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con una transizione da condizioni di cielo coperto a momenti di schiarite. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno tra i 17,1°C e i 21,8°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si attesterà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1018hPa.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 17,1°C. La copertura nuvolosa sarà attorno all’80%, mentre la velocità del vento si manterrà tra i 7,3km/h e i 9,2km/h, proveniente principalmente da Est e Nord Est. Non si registreranno precipitazioni, e l’umidità rimarrà elevata, intorno all’86%.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con poche nuvole e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, attestandosi attorno al 11%. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità del vento che varierà tra i 2,7km/h e i 8,6km/h. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 53%. Non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a mantenere una velocità moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 10km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71%, creando un clima gradevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 19,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 93%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e il vento si manterrà leggero, con velocità che varieranno tra i 6km/h e i 9,3km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Livorno nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Domani, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbero verificarsi nuove variazioni meteo. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Livorno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° Assenti 7.3 ENE max 7.5 Grecale 87 % 1019 hPa 5 cielo coperto +17.1° perc. +17.1° Assenti 8.6 ENE max 9.1 Grecale 86 % 1019 hPa 8 poche nuvole +18.9° perc. +18.8° Assenti 7.8 E max 8.7 Levante 78 % 1020 hPa 11 poche nuvole +21.6° perc. +21.5° Assenti 2.7 SSE max 5.1 Scirocco 67 % 1020 hPa 14 nubi sparse +21.5° perc. +21.5° Assenti 6.2 SSO max 6.9 Libeccio 68 % 1018 hPa 17 nubi sparse +19.8° perc. +20° Assenti 6.8 SSE max 10 Scirocco 80 % 1018 hPa 20 cielo coperto +19.5° perc. +19.6° Assenti 6 ESE max 7 Scirocco 80 % 1019 hPa 23 cielo coperto +18.9° perc. +19° Assenti 4.5 SE max 5.6 Scirocco 80 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:30

