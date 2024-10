Previsioni Meteo Livorno: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Livorno per Sabato 19 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere, specialmente nelle prime ore della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da nord e nord-est, con raffiche che potrebbero raggiungere i 25 km/h.

Nella notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà attorno ai 17,8°C. Le nubi sparse si trasformeranno in un cielo completamente coperto, e si registreranno piogge leggere a partire dalle prime ore del mattino. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non assente, con valori che si aggireranno attorno al 15%.

Durante la mattina, le previsioni meteo indicano un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che varieranno tra i 16,6°C e i 17,7°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e i venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di circa 15 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con valori che potranno arrivare fino al 62%.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 17°C. I venti si calmeranno leggermente, ma continueranno a soffiare da nord, mantenendo una brezza leggera. La probabilità di precipitazioni scenderà, attestandosi attorno al 6%.

La sera porterà un ulteriore consolidamento del cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 17,6°C. I venti saranno deboli, e la probabilità di pioggia sarà molto bassa, intorno al 4%. Non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Livorno nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Domenica si attenderà un parziale miglioramento, con schiarite e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Livorno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° prob. 3 % 8.2 NNE max 9.5 Grecale 82 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +16.8° perc. +16.8° 0.36 mm 5.8 ENE max 6 Grecale 86 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +17.2° perc. +17.2° 0.15 mm 14.7 ENE max 25.3 Grecale 87 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +17° perc. +17° 0.62 mm 14.4 ENE max 20.3 Grecale 88 % 1015 hPa 13 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° prob. 17 % 9.2 N max 11.7 Tramontana 86 % 1014 hPa 16 cielo coperto +17.4° perc. +17.3° prob. 2 % 7.3 NNO max 9.2 Maestrale 81 % 1014 hPa 19 cielo coperto +17.8° perc. +17.8° prob. 8 % 6.7 NNO max 8.5 Maestrale 79 % 1016 hPa 22 cielo coperto +17.4° perc. +17.3° prob. 9 % 6.2 ENE max 6.7 Grecale 81 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:24

