Previsioni Meteo Mariano Comense: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 13 Ottobre, Mariano Comense si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera presenza di nubi sparse nelle ore serali. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +12,2°C e +18,4°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 54% durante il pomeriggio. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 3,7 km/h e 8,7 km/h, provenienti principalmente da direzioni variabili come Nord, Ovest e Sud Ovest.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, mentre si passerà a un cielo coperto nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno fresche, con valori che scenderanno fino a +12,2°C. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 79%. I venti saranno leggeri, con intensità di brezza leggera.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i +18,2°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà progressivamente, ma rimarrà comunque su livelli moderati. Anche in questa fase, i venti continueranno a essere deboli, con velocità che non supereranno i 8,4 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti, con un cielo sempre coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai +18°C. L’umidità si manterrà tra il 54% e il 58%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene il cielo grigio possa non essere molto invitante.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a una parziale schiarita, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai +14°C. L’umidità rimarrà alta, ma i venti si faranno più leggeri, con intensità di bava di vento.

In conclusione, le previsioni meteo per Mariano Comense indicano una giornata di Domenica 13 Ottobre caratterizzata da un clima mite e umido, con un cielo prevalentemente coperto. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteorologiche, con possibilità di schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Mariano Comense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.2° perc. +12.6° Assenti 5.4 NNO max 7 Maestrale 79 % 1019 hPa 3 nubi sparse +12.5° perc. +11.8° Assenti 5.5 NNO max 7 Maestrale 77 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.3° perc. +11.5° Assenti 5.8 NNO max 7.4 Maestrale 74 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.7° perc. +14.8° Assenti 4.1 O max 6.6 Ponente 59 % 1019 hPa 12 cielo coperto +18.2° perc. +17.4° Assenti 7.2 SO max 7.6 Libeccio 53 % 1017 hPa 15 cielo coperto +18.1° perc. +17.5° Assenti 5.4 OSO max 7.1 Libeccio 58 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.6° perc. +15.1° Assenti 4.2 NNO max 4.2 Maestrale 74 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14.4° perc. +13.9° Assenti 3.9 NE max 4.3 Grecale 77 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.