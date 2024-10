Previsioni Meteo Paderno Dugnano: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Paderno Dugnano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina ci sarà un lieve miglioramento con poche nuvole. Tuttavia, nel corso della giornata, la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, portando a un pomeriggio di nubi sparse. Le temperature percepite si manterranno intorno ai 19°C durante il giorno, con un calo previsto in serata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e la temperatura si attesterà intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà dell’80%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Con il passare delle ore, la situazione non subirà grandi variazioni, mantenendo un cielo coperto fino alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, si assisterà a un miglioramento temporaneo, con la presenza di poche nuvole e temperature che saliranno fino a raggiungere i 19,8°C. La copertura nuvolosa scenderà al 26%, favorendo un clima più gradevole. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 5,6 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno a condizioni di nubi sparse, con temperature che si manterranno attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 70%, ma non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno a circa 16,8°C, mantenendo un’umidità elevata attorno all’82%. Il vento rimarrà debole, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Paderno Dugnano nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvole. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con possibili schiarite, ma senza significative variazioni. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in questa settimana.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Paderno Dugnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15° perc. +14.9° Assenti 4.2 NE max 4.5 Grecale 89 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14.5° perc. +14.3° Assenti 3.6 NE max 3.7 Grecale 90 % 1027 hPa 6 nubi sparse +14.1° perc. +13.9° Assenti 4.6 NNE max 4.6 Grecale 91 % 1028 hPa 9 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° Assenti 2 NE max 3.8 Grecale 76 % 1029 hPa 12 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° Assenti 5.2 SSE max 5.5 Scirocco 67 % 1028 hPa 15 nubi sparse +18.8° perc. +18.7° Assenti 4.9 SSE max 5.8 Scirocco 73 % 1027 hPa 18 nubi sparse +17° perc. +17° Assenti 2.3 E max 3.4 Levante 82 % 1028 hPa 21 cielo coperto +16.9° perc. +16.8° Assenti 1.4 NE max 2 Grecale 82 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:52 e tramonta alle ore 18:22

