Previsioni Meteo Paderno Dugnano: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

Martedì 8 Ottobre a Paderno Dugnano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente piovoso. Le previsioni del tempo indicano che la pioggia accompagnerà gli abitanti della città per gran parte della giornata, con intensità variabile. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando intorno ai +12,7°C durante la notte e raggiungendo un massimo di circa +13,9°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà totale, con umidità elevata che si attesterà attorno al 97%.

Durante la notte, Paderno Dugnano sarà interessata da piogge leggere, con una temperatura che si manterrà costante attorno ai +12,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 10,6 km/h. La situazione non cambierà significativamente nelle prime ore del giorno, con piogge che continueranno a cadere e una temperatura che si alzerà leggermente.

Nella mattina, le previsioni meteo indicano un’intensificazione della pioggia, con momenti di pioggia moderata. Le temperature si attesteranno tra +12,8°C e +13,4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 34,2 km/h, rendendo la sensazione di freddo più accentuata. Le precipitazioni saranno abbondanti, con accumuli che potranno superare i 7 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, la situazione meteo rimarrà critica, con piogge forti che continueranno a colpire Paderno Dugnano. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +13,8°C. Le raffiche di vento potranno arrivare fino a 24,5 km/h, contribuendo a un clima piuttosto fresco e umido. Le precipitazioni si concentreranno in questo intervallo, con accumuli che potranno raggiungere i 8,7 mm.

La sera porterà un leggero miglioramento, ma le piogge non si fermeranno del tutto. Le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi intorno ai +13,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e la probabilità di pioggia leggera continuerà a persistere fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Paderno Dugnano nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da mercoledì, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, per martedì, gli abitanti dovranno prepararsi a una giornata di pioggia intensa e persistente, con condizioni di umidità elevata e vento moderato. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni stradali e di adottare le necessarie precauzioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Paderno Dugnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.7° perc. +12.5° 0.22 mm 1.1 E max 3 Levante 94 % 1016 hPa 3 pioggia moderata +12.8° perc. +12.6° 1.04 mm 4.7 ENE max 10.5 Grecale 96 % 1013 hPa 6 pioggia moderata +12.8° perc. +12.7° 2.09 mm 8.1 NE max 24.8 Grecale 97 % 1011 hPa 9 pioggia moderata +13.4° perc. +13.3° 1.05 mm 8.9 E max 30.5 Levante 96 % 1009 hPa 12 forte pioggia +13.9° perc. +13.8° 8.7 mm 4.3 SE max 23.3 Scirocco 97 % 1006 hPa 15 pioggia moderata +13.7° perc. +13.6° 1.54 mm 3.5 SSE max 15.8 Scirocco 97 % 1005 hPa 18 pioggia leggera +13.4° perc. +13.4° 0.9 mm 1.8 S max 8.5 Ostro 97 % 1005 hPa 21 cielo coperto +13.7° perc. +13.6° prob. 70 % 1.8 SE max 4.9 Scirocco 97 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:45

