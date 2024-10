Previsioni Meteo Piombino: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Piombino indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto instabile e un miglioramento previsto nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre il vento si presenterà moderato, contribuendo a un clima fresco.

Durante la notte, Piombino sperimenterà piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,1°C, con una percezione leggermente più alta a 19,4°C. La velocità del vento sarà di 21,5 km/h proveniente da est, con raffiche che potranno toccare i 27,5 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di circa 0,16 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Si prevede che le piogge si attenueranno, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 20°C entro le 09:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 23 km/h, con direzione nord. La probabilità di pioggia diminuirà progressivamente, rendendo la mattinata più gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 19,8°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, con valori che toccheranno il 96%. Il vento continuerà a soffiare moderato, con velocità che varieranno tra i 24 e i 26 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, il che permetterà di godere di un pomeriggio relativamente tranquillo.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 18,9°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi intorno ai 16 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 20%. Le condizioni meteo si stabilizzeranno, permettendo di trascorrere una serata serena.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 18 Ottobre a Piombino evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento nel corso della mattinata e un pomeriggio coperto ma asciutto. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in lieve aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero finalmente vedere qualche raggio di sole nel weekend.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Piombino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +19° perc. +19.3° 0.28 mm 13.1 E max 15.5 Levante 88 % 1015 hPa 5 pioggia leggera +18.7° perc. +19° 0.83 mm 14.6 ENE max 17.2 Grecale 90 % 1014 hPa 8 pioggia leggera +19.3° perc. +19.5° 0.55 mm 22.2 N max 26.1 Tramontana 85 % 1016 hPa 11 nubi sparse +20.3° perc. +20.3° prob. 63 % 21.3 N max 22.8 Tramontana 74 % 1016 hPa 14 cielo coperto +19.8° perc. +19.7° prob. 9 % 26.3 NNO max 26.3 Maestrale 74 % 1015 hPa 17 cielo coperto +19.4° perc. +19.3° prob. 22 % 21.4 NNO max 22.4 Maestrale 74 % 1015 hPa 20 cielo coperto +19.1° perc. +19° prob. 19 % 18 N max 18.5 Tramontana 76 % 1015 hPa 23 cielo coperto +18.9° perc. +18.8° prob. 20 % 18.5 N max 18.2 Tramontana 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:25

