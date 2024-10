Previsioni Meteo Pontassieve: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Pontassieve indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le condizioni di umidità saranno elevate, con percentuali che si attesteranno attorno all’80-90%. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene il cielo nuvoloso possa limitare l’esposizione al sole.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 13,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, le condizioni rimarranno simili, con temperature che saliranno fino a 17,6°C entro le 09:00. Il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta, rendendo la mattinata tranquilla e senza particolari eventi meteorologici.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 18,8°C intorno alle 11:00, per poi scendere gradualmente fino a 17°C alle 18:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e non si prevedono variazioni significative nelle condizioni di vento, che si manterranno leggere. L’umidità continuerà a essere elevata, contribuendo a una sensazione di calore moderato.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 15,9°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà coperto, e la velocità del vento si ridurrà ulteriormente, creando un’atmosfera tranquilla e silenziosa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 13 Ottobre a Pontassieve evidenziano una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una continua presenza di nuvole. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste temperature gradevoli, pur tenendo presente la copertura nuvolosa persistente.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Pontassieve

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14° perc. +13.5° Assenti 3.4 S max 3.7 Ostro 81 % 1019 hPa 4 cielo coperto +14.1° perc. +13.8° Assenti 3.9 SSO max 4.5 Libeccio 84 % 1019 hPa 7 cielo coperto +16° perc. +15.7° Assenti 4.5 SSO max 8.5 Libeccio 81 % 1019 hPa 10 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° Assenti 8.3 SO max 17.2 Libeccio 69 % 1020 hPa 13 cielo coperto +18.3° perc. +18.2° Assenti 5.2 OSO max 12.1 Libeccio 77 % 1019 hPa 16 cielo coperto +17.4° perc. +17.5° Assenti 4.6 SO max 6.8 Libeccio 85 % 1019 hPa 19 cielo coperto +16.8° perc. +16.8° Assenti 3.2 SSO max 4.5 Libeccio 85 % 1020 hPa 22 cielo coperto +16.1° perc. +16° Assenti 0.6 ONO max 2.2 Maestrale 87 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:29

