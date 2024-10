Previsioni Meteo Pontassieve: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Pontassieve si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano una progressiva evoluzione delle condizioni atmosferiche, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e una leggera diminuzione delle temperature verso la sera.

Nella notte, le condizioni saranno di poche nuvole con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,6°C. L’umidità sarà alta, intorno al 92%, e il vento si presenterà debole, con velocità di circa 3,4 km/h da est. Con il passare delle ore, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse già dalle prime ore del mattino.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,9°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa rimarrà moderata, con una percentuale di nuvolosità attorno al 26%. Le condizioni di vento continueranno a essere leggere, con velocità che varieranno tra i 2,1 km/h e i 4,9 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 65% entro le 9:00.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 24,9°C alle 13:00, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere l’84%. Si prevede che il cielo diventi coperto intorno alle 16:00, con un abbassamento delle temperature che si attesteranno attorno ai 21,2°C. L’intensità del vento rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni, con un cielo che si schiarirà e temperature in calo fino a 17,4°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, portandosi a 22%. L’umidità rimarrà alta, attorno all’89%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da est-nord-est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontassieve nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, si raccomanda di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche, poiché l’autunno può riservare sorprese. Domani e dopodomani, ci si aspetta un clima simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 25°C, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Pontassieve

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.4° perc. +15.4° Assenti 4.1 E max 3.7 Levante 92 % 1020 hPa 5 nubi sparse +15° perc. +15° Assenti 5 ENE max 4.4 Grecale 92 % 1020 hPa 8 nubi sparse +19.9° perc. +19.8° Assenti 2.1 ENE max 3.9 Grecale 72 % 1020 hPa 11 nubi sparse +24.2° perc. +24.2° Assenti 3.5 OSO max 4.4 Libeccio 57 % 1020 hPa 14 nubi sparse +24.7° perc. +24.6° Assenti 3.3 OSO max 4.6 Libeccio 56 % 1018 hPa 17 cielo coperto +19.4° perc. +19.5° Assenti 5.9 ENE max 5.6 Grecale 80 % 1019 hPa 20 poche nuvole +17.4° perc. +17.6° Assenti 6.6 ENE max 6.9 Grecale 89 % 1020 hPa 23 nubi sparse +17° perc. +17° Assenti 5 ENE max 5.3 Grecale 89 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:25

