Previsioni Meteo Rozzano: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

Nella giornata di Lunedì 14 Ottobre, Rozzano si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 14,2°C durante la notte a un massimo di 17,6°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà piuttosto elevata, oscillando attorno al 90%, il che contribuirà a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si intensificherà, portando a un cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con un’umidità che rimarrà alta, attorno al 91%. La brezza leggera proveniente da est contribuirà a mantenere l’aria fresca.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 16°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà sopra l’80%. Il vento, debole e variabile, non supererà i 5 km/h, rendendo la mattinata tranquilla ma grigia.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 17,6°C, ma il cielo rimarrà ancora coperto. L’umidità inizierà a scendere leggermente, portandosi attorno al 77%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con una leggera brezza che potrebbe rendere l’aria più gradevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo si aprirà a schiarite, passando da nubi sparse a un cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 14°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno al 90%. Il vento continuerà a essere debole, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rozzano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno miti. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, quindi si consiglia di prepararsi a un clima fresco e umido.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.4° perc. +14.3° Assenti 2.2 NO max 3.3 Maestrale 91 % 1019 hPa 3 nubi sparse +13.8° perc. +13.6° Assenti 2.4 E max 2.7 Levante 91 % 1019 hPa 6 nubi sparse +14.4° perc. +14.2° Assenti 5.5 E max 7.7 Levante 89 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.2° perc. +15° Assenti 4.9 NE max 6.2 Grecale 84 % 1021 hPa 12 cielo coperto +16.4° perc. +16.2° Assenti 2.2 SE max 2.9 Scirocco 80 % 1020 hPa 15 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° Assenti 4 SO max 4.9 Libeccio 77 % 1018 hPa 18 nubi sparse +15.4° perc. +15.3° Assenti 3.8 SO max 4.3 Libeccio 89 % 1019 hPa 21 nubi sparse +14.7° perc. +14.6° Assenti 1.4 SO max 1.8 Libeccio 91 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:34

