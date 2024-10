Previsioni Meteo Rozzano: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Rozzano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge che si presenteranno soprattutto nelle prime ore del giorno. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti, oscillando attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un’alta probabilità di precipitazioni che si attenuerà nel corso della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e nord-ovest.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e piogge leggere. La temperatura si attesterà intorno ai 15°C, con una percezione termica simile. La velocità del vento sarà di circa 10 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 25 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno al 91%, e la pressione atmosferica si manterrà sui 1002 hPa.

Durante la mattina, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, che si intensificheranno fino a diventare moderate. La temperatura si manterrà costante, attorno ai 15°C, con una percezione leggermente più alta. La velocità del vento diminuirà, scendendo a circa 4 km/h, mentre l’umidità continuerà a rimanere alta, superando il 95%. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potranno raggiungere i 2.6 mm entro le ore centrali della mattina.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a cielo coperto e una diminuzione della probabilità di pioggia. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 16°C, mentre il vento si stabilizzerà su valori leggeri. L’umidità inizierà a calare, portandosi attorno al 91%. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 12°C. I venti saranno leggeri, e l’umidità continuerà a diminuire, portandosi sotto il 85%. La pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo i 1006 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Rozzano nei prossimi giorni evidenziano un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di piogge e nuvole, si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature più fresche. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità potrebbe persistere.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Rozzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.3° perc. +15.3° prob. 44 % 10.9 E max 25.5 Levante 91 % 1002 hPa 3 pioggia leggera +15.2° perc. +15.3° 0.4 mm 10 E max 23.5 Levante 95 % 1000 hPa 6 pioggia moderata +15.2° perc. +15.2° 1.44 mm 6.7 E max 21.5 Levante 95 % 998 hPa 9 pioggia moderata +15.1° perc. +15.3° 1.64 mm 4.2 SE max 13.6 Scirocco 98 % 1000 hPa 12 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.3 mm 1.5 SO max 9.9 Libeccio 96 % 1000 hPa 15 cielo coperto +16.4° perc. +16.5° prob. 56 % 0.9 ONO max 6.1 Maestrale 91 % 1000 hPa 18 nubi sparse +14.7° perc. +14.7° prob. 25 % 6 ONO max 6.8 Maestrale 93 % 1002 hPa 21 cielo sereno +13.4° perc. +13° Assenti 7.1 NO max 10.8 Maestrale 84 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:41

