Previsioni Meteo San Giuliano Milanese: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

Nella notte di Domenica 20 Ottobre, San Giuliano Milanese sarà interessata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,7°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,6 km/h e i 5,7 km/h, proveniente principalmente da Nord. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 90-92%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1021-1022 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 15,6°C intorno alle 08:00. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che non supereranno i 6,3 km/h. L’umidità continuerà a essere alta, attorno all’85-87%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15,8°C. La situazione meteo non cambierà drasticamente, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. La velocità del vento sarà moderata, ma non ci saranno precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 90%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mostrare valori stabili.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 14,6°C. La velocità del vento rimarrà bassa, e l’umidità si attesterà attorno al 90%. Non si prevedono precipitazioni, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1028 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuliano Milanese indicano una giornata caratterizzata da pioggia leggera nella notte e un cielo prevalentemente coperto durante il giorno. Le temperature si manterranno miti, senza significative escursioni termiche. Nei prossimi giorni, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della probabilità di schiarite e una diminuzione dell’umidità. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a San Giuliano Milanese

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.7° perc. +14.6° 0.36 mm 4.7 N max 6.3 Tramontana 92 % 1021 hPa 3 pioggia leggera +14.8° perc. +14.7° 0.11 mm 5.2 N max 7.6 Tramontana 90 % 1022 hPa 6 pioggia leggera +14.9° perc. +14.7° 0.11 mm 5.5 NNO max 10.8 Maestrale 89 % 1023 hPa 9 cielo coperto +15.6° perc. +15.5° prob. 19 % 4.1 SSO max 5.4 Libeccio 86 % 1025 hPa 12 cielo coperto +16.1° perc. +16° prob. 10 % 6.3 E max 9.1 Levante 87 % 1025 hPa 15 cielo coperto +15.9° perc. +15.9° prob. 5 % 5.6 NE max 10.5 Grecale 89 % 1026 hPa 18 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° prob. 1 % 3.1 N max 4.9 Tramontana 90 % 1027 hPa 21 nubi sparse +15° perc. +15° Assenti 2.9 NE max 3.3 Grecale 91 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:49 e tramonta alle ore 18:24

