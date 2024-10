Previsioni Meteo San Giuliano Milanese: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a San Giuliano Milanese indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si protrarranno durante la notte e un cielo prevalentemente coperto nel corso della mattina. La temperatura si manterrà su valori miti, mentre il vento sarà debole e prevalentemente orientato da est.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 12,4°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà di circa 6,7 km/h da ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 16,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 93%, e le precipitazioni previste saranno di circa 0,72 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno sostanziali cambiamenti. Le piogge leggere continueranno fino alle prime ore del giorno, con una temperatura che varierà tra i 12,1°C e i 14,1°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa sempre al 100%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,3 km/h. Anche l’umidità resterà elevata, intorno al 79%.

Nel pomeriggio, il meteo non mostrerà significative variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 12,2°C. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una velocità che si attesterà attorno ai 10 km/h. La probabilità di precipitazioni diminuirà, ma l’umidità rimarrà alta, intorno all’86%.

La sera porterà un leggero miglioramento, con la possibilità di vedere nubi sparse. Tuttavia, il cielo rimarrà in gran parte coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,7°C, mentre il vento si farà più debole, con velocità di circa 2,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuliano Milanese nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni variabili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori freschi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. Domani e dopodomani, si prevede un miglioramento, ma non si escludono ulteriori piogge.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a San Giuliano Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12.4° perc. +12.1° 0.67 mm 5.8 O max 13.7 Ponente 93 % 1005 hPa 4 pioggia leggera +11.8° perc. +11.5° 0.6 mm 3.4 ESE max 9.1 Scirocco 93 % 1006 hPa 7 cielo coperto +12.1° perc. +11.7° prob. 55 % 4.1 E max 6.3 Levante 91 % 1008 hPa 10 cielo coperto +13.1° perc. +12.7° prob. 42 % 8.2 SE max 9.8 Scirocco 84 % 1009 hPa 13 cielo coperto +14.1° perc. +13.6° prob. 30 % 10.9 ESE max 12.3 Scirocco 76 % 1009 hPa 16 cielo coperto +12.8° perc. +12.3° prob. 18 % 10 ESE max 16.7 Scirocco 83 % 1010 hPa 19 cielo coperto +11.6° perc. +11.1° Assenti 5.9 ENE max 9.4 Grecale 90 % 1012 hPa 22 cielo coperto +10.9° perc. +10.4° Assenti 3.9 ENE max 4.4 Grecale 92 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:52

