Previsioni Meteo Scandicci: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

Martedì 22 Ottobre a Scandicci si preannuncia una giornata caratterizzata da un inizio sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa, che culminerà in condizioni di cielo coperto e piogge leggere nel pomeriggio e nella sera. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 16°C durante la notte a un massimo di 24°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento si manterrà generalmente bassa, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità, invece, si attesterà su valori piuttosto elevati, raggiungendo il 96% nel pomeriggio.

Durante la notte, Scandicci avrà un cielo prevalentemente sereno con temperature che si aggireranno attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà limitata, con una percentuale che non supererà il 4%. La situazione cambierà con l’arrivo della mattina, quando si assisterà a un aumento della presenza di nuvole, ma il cielo rimarrà per lo più sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20°C entro le 09:00. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Nord Est.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo. Il cielo si coprirà progressivamente, portando a condizioni di cielo coperto e a una diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 21°C entro le 17:00. Le probabilità di pioggia aumenteranno, con la possibilità di piogge leggere a partire dalle 18:00. L’umidità raggiungerà il suo picco, toccando il 96%.

La sera si presenterà con cielo completamente coperto e piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità continuerà a mantenersi alta, intorno all’86%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli minimi attesi.

In conclusione, le previsioni meteo per Scandicci nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo a partire da Giovedì. La giornata di Martedì si caratterizzerà quindi per un inizio sereno, seguito da un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche, con piogge leggere che potrebbero continuare anche nei giorni successivi. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.6° perc. +16.6° Assenti 4.2 ENE max 4.1 Grecale 86 % 1027 hPa 4 cielo sereno +16° perc. +15.9° Assenti 4.6 ENE max 4.5 Grecale 87 % 1027 hPa 7 poche nuvole +17° perc. +16.9° Assenti 4.3 NE max 6.5 Grecale 82 % 1027 hPa 10 nubi sparse +21.9° perc. +21.8° Assenti 4.8 NNE max 6.8 Grecale 63 % 1027 hPa 13 nubi sparse +24° perc. +23.8° prob. 34 % 2.6 NNO max 3.5 Maestrale 54 % 1026 hPa 16 cielo coperto +21.7° perc. +21.6° prob. 57 % 1.4 OSO max 1.7 Libeccio 65 % 1026 hPa 19 pioggia leggera +19.8° perc. +19.9° 0.14 mm 4.8 ENE max 6.2 Grecale 80 % 1027 hPa 22 cielo coperto +19° perc. +19.2° prob. 16 % 3.9 NE max 4.7 Grecale 86 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:16

