Previsioni Meteo Scandicci: tutti i dettagli per la prossima settimana 7 – 10 Ottobre

Lunedì 7 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100% e temperature intorno ai 15,6°C. L’umidità si attesterà attorno al 75% e non si prevedono precipitazioni. Martedì 8 Ottobre, le condizioni cambieranno con piogge leggere che inizieranno alle 06:00, portando accumuli di 4,72 mm. Le temperature saliranno fino a 18,5°C e l’umidità raggiungerà il 94%. Mercoledì 9 Ottobre, si assisterà a un miglioramento temporaneo con nubi sparse e temperature fino a 23,1°C. Giovedì 10 Ottobre, il cielo sarà nuovamente coperto, con temperature attorno ai 20,1°C e leggere precipitazioni.

Lunedì 7 Ottobre

Nella notte di Lunedì 7 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà attorno ai 15,6°C, con una temperatura percepita di 15,2°C. La velocità del vento sarà di 2,6 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 3,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che salirà fino a 16,5°C alle 08:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 3,8 km/h. L’umidità scenderà al 70% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa. Anche in questa fascia oraria non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto e la temperatura si manterrà attorno ai 16,8°C. La velocità del vento varierà tra 3,4 km/h e 4,1 km/h, con direzione Est-Nord Est. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 79% e l’80%. Non si prevedono piogge, ma la probabilità di precipitazioni sarà attorno al 30%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La velocità del vento sarà di circa 4,1 km/h e l’umidità si manterrà attorno all’80%. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni significative.

Martedì 8 Ottobre

Nella notte di Martedì 8 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà attorno ai 17,2°C, con una temperatura percepita di 17,1°C. La velocità del vento sarà di 4,5 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 6,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 79%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e si registreranno piogge leggere a partire dalle 06:00, con una temperatura che salirà fino a 18,5°C alle 08:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 5,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 78% e il 93%. Le precipitazioni saranno significative, con valori che raggiungeranno i 4,72 mm alle 09:00.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a essere moderate, con temperature che si attesteranno attorno ai 18,5°C. La velocità del vento varierà tra 4,9 km/h e 10,3 km/h, con direzione Sud. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 94%, e le precipitazioni continueranno a essere presenti, con accumuli che raggiungeranno i 2,93 mm.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno fino a 17,2°C. La velocità del vento sarà di circa 8,2 km/h e l’umidità si manterrà attorno al 97%. Le precipitazioni continueranno a essere presenti, con valori che raggiungeranno i 1,56 mm.

Mercoledì 9 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 9 Ottobre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 76%. La temperatura si attesterà attorno ai 16,2°C, con una temperatura percepita di 16,4°C. La velocità del vento sarà di 7,4 km/h proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 12,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 96%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1009 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la mattina, il cielo rimarrà con nubi sparse e si registreranno piogge leggere a partire dalle 02:00. La temperatura salirà fino a 19,5°C alle 09:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 83% e il 96%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che raggiungeranno i 0,28 mm.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto e la temperatura si attesterà attorno ai 23,1°C. La velocità del vento varierà tra 12 km/h e 15,3 km/h, con direzione Sud. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 57% e il 71%. Le precipitazioni continueranno a essere leggere, con accumuli che raggiungeranno i 0,4 mm.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno fino a 18,3°C. La velocità del vento sarà di circa 5,8 km/h e l’umidità si manterrà attorno all’86%. Le precipitazioni continueranno a essere leggere, con valori che raggiungeranno i 0,24 mm.

Giovedì 10 Ottobre

Nella notte di Giovedì 10 Ottobre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 84%. La temperatura si attesterà attorno ai 17,2°C, con una temperatura percepita di 17,4°C. La velocità del vento sarà di 8,1 km/h proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 22,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 91%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1007 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la mattina, il cielo passerà a sereno con una temperatura che salirà fino a 20,3°C alle 09:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,8 km/h. L’umidità scenderà al 80% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1004 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e la temperatura si attesterà attorno ai 20,1°C. La velocità del vento varierà tra 13,9 km/h e 15,3 km/h, con direzione Sud. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 80% e il 82%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che raggiungeranno i 0,14 mm.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà coperto e le temperature scenderanno fino a 18,1°C. La velocità del vento sarà di circa 6,4 km/h e l’umidità si manterrà attorno all’88%. Le precipitazioni continueranno a essere leggere, con valori che raggiungeranno i 0,21 mm.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un inizio di settimana caratterizzato da cieli coperti e temperature moderate, con piogge leggere previste per Martedì. Mercoledì si assisterà a un miglioramento temporaneo, con schiarite e temperature più elevate, mentre Giovedì si prevede un ritorno a condizioni più variabili. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

