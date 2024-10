Previsioni Meteo Segrate: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Segrate si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, caratterizzato da una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno tra i 14,1°C e i 18,6°C, con un leggero calo previsto nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,6 km/h e 5 km/h, mentre l’umidità si manterrà su valori elevati, attorno al 90%.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,1°C. Le nubi sparse inizieranno a comparire verso le prime ore del mattino, mantenendo una copertura nuvolosa che si intensificherà fino a raggiungere il 99% entro le ore centrali della giornata. La mattina si aprirà con temperature che saliranno lentamente, raggiungendo i 17°C intorno a mezzogiorno. La presenza di nuvole dense potrebbe limitare l’insolazione, contribuendo a un clima piuttosto grigio.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 18,6°C alle ore 14:00, per poi iniziare a scendere gradualmente. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, senza alcuna previsione di precipitazioni. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3,1 km/h. L’umidità, invece, si manterrà alta, attorno al 71%, rendendo l’aria piuttosto pesante.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa si manterrà su valori elevati, con nubi sparse che inizieranno a sostituire il cielo completamente coperto. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 90%, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Segrate indicano una giornata caratterizzata da un clima nuvoloso e fresco, con temperature che non supereranno i 18,6°C. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, suggerendo che il clima continuerà a essere piuttosto umido e fresco.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Segrate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.9° perc. +13.9° Assenti 1.7 ENE max 1.7 Grecale 97 % 1020 hPa 4 cielo coperto +14.3° perc. +14.2° Assenti 2.8 NE max 2.8 Grecale 95 % 1020 hPa 7 cielo coperto +14.8° perc. +14.7° Assenti 3.3 E max 4.2 Levante 92 % 1021 hPa 10 cielo coperto +16.4° perc. +16.3° Assenti 2.3 E max 2.7 Levante 83 % 1021 hPa 13 cielo coperto +18.5° perc. +18.2° Assenti 1.9 E max 3.1 Levante 72 % 1020 hPa 16 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° Assenti 2.3 SSE max 2.9 Scirocco 78 % 1020 hPa 19 cielo coperto +16° perc. +15.9° Assenti 2.4 ENE max 2.4 Grecale 86 % 1020 hPa 22 nubi sparse +15.2° perc. +15.2° Assenti 4 ENE max 4.1 Grecale 90 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:32

