Previsioni Meteo Segrate: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

Martedì 22 Ottobre a Segrate si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta durante gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di 16,4°C al mattino fino a un massimo di 21°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6,3 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, oscillando tra l’81% e l’86%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 16,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la brezza leggera non apporterà significative variazioni. L’umidità rimarrà alta, intorno all’82%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1028 hPa.

Nella mattina, le nuvole continueranno a dominare il cielo, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 19,5°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa inizierà a diradarsi leggermente, passando da 100% a 84%. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 4,4 km/h, e l’umidità comincerà a scendere, raggiungendo il 71%.

Il pomeriggio porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che si presenterà sereno. Le temperature toccheranno il picco di 21°C alle 14:00, per poi scendere leggermente a 19,5°C alle 16:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 12%. L’umidità si manterrà attorno al 72%, rendendo l’aria più gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 17°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’83%, mentre il vento continuerà a essere debole.

In conclusione, le previsioni meteo per Segrate nei prossimi giorni evidenzieranno un ritorno a condizioni più variabili, con possibili schiarite e un abbassamento delle temperature. Domani si prevede un ulteriore calo termico, mentre dopodomani potrebbero verificarsi nuove perturbazioni. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Segrate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 2.5 NE max 2.6 Grecale 81 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° Assenti 3 OSO max 3.3 Libeccio 83 % 1027 hPa 6 cielo coperto +16.4° perc. +16.3° Assenti 3.3 OSO max 3.5 Libeccio 83 % 1027 hPa 9 cielo coperto +17.7° perc. +17.5° Assenti 2.9 O max 4.4 Ponente 79 % 1028 hPa 12 nubi sparse +20.5° perc. +20.3° Assenti 4.4 O max 4.9 Ponente 67 % 1027 hPa 15 cielo sereno +20.7° perc. +20.5° prob. 8 % 3.8 SSO max 3.4 Libeccio 66 % 1026 hPa 18 poche nuvole +18.1° perc. +18.1° prob. 12 % 2.4 S max 2.9 Ostro 79 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17.4° perc. +17.3° Assenti 4.4 ENE max 4.4 Grecale 83 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:52 e tramonta alle ore 18:20

