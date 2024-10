Previsioni Meteo Senago: il bollettino per il weekend 11 – 13 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa +11,9°C. Durante la mattina, si assisterà a un aumento delle temperature fino a +17,8°C, mantenendo un’umidità attorno al 56%. Nel pomeriggio, il picco sarà di +18,7°C, con cielo prevalentemente sereno. La sera porterà nubi sparse e una leggera probabilità di pioggia. Sabato 12 Ottobre, si prevedono piogge leggere e cielo coperto, con temperature intorno ai +13,4°C. Domenica 13 Ottobre, ci saranno schiarite e temperature che raggiungeranno 19,2°C, con un miglioramento generale delle condizioni.

Venerdì 11 Ottobre

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11,9°C, con una temperatura percepita di +11,1°C. La velocità del vento sarà di 7,6 km/h proveniente da Nord, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 76%. Con il passare delle ore, la situazione rimarrà stabile, con temperature che scenderanno leggermente fino a +11,4°C alle 03:00, sempre con cielo sereno e una leggera brezza.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a essere prevalentemente sereno con poche nuvole. Alle 08:00, la temperatura salirà a +13,9°C, mentre alle 11:00 raggiungerà i +17,8°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 4,5 km/h e i 5,9 km/h, con direzione variabile. L’umidità, invece, si attesterà attorno al 56%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 5%. Le temperature toccheranno il picco massimo di +18,7°C alle 13:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 16°C nel tardo pomeriggio. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con velocità del vento che non supererà i 6,3 km/h. L’umidità, pur rimanendo alta, non influenzerà negativamente il comfort.

Infine, nella sera, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse. Alle 19:00, la temperatura scenderà a +15,1°C e la copertura nuvolosa aumenterà fino al 54%. Le precipitazioni rimarranno assenti, ma ci sarà una leggera probabilità di pioggia che aumenterà durante la notte, con l’arrivo di piogge leggere attese tra le 22:00 e le 23:00.

Sabato 12 Ottobre

La notte di Sabato 12 Ottobre si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 56%. Le temperature si manterranno intorno ai +13,4°C, con una temperatura percepita di +13°C. La velocità del vento sarà di 5,1 km/h proveniente da Nord Est. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0,1 mm.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno tra i 12,4°C e i 14,5°C. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 3,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, rendendo l’aria piuttosto umida. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà molto, con cielo sempre coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento rimarrà bassa, con valori che non supereranno i 4,1 km/h. Le condizioni di umidità continueranno a essere elevate, attorno al 70%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno a +14,5°C. La velocità del vento sarà molto contenuta, con valori che non supereranno i 3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 79%.

Domenica 13 Ottobre

La notte di Domenica 13 Ottobre si presenterà con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai +13,7°C. La velocità del vento sarà di 3,8 km/h proveniente da Nord Ovest, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’81%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma ci saranno schiarite parziali. Le temperature si attesteranno tra i 13,1°C e i 14,8°C. La velocità del vento rimarrà bassa, con valori che non supereranno i 4,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 81%.

Nel pomeriggio, ci saranno nubi sparse e le temperature saliranno fino a 19,2°C. La velocità del vento sarà di circa 5,5 km/h, con direzione variabile. L’umidità si attesterà attorno al 52%, rendendo l’aria più gradevole.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà coperto con temperature che scenderanno a +15,3°C. La velocità del vento sarà molto bassa, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità rimarrà attorno al 74%.

In conclusione, il fine settimana a Senago si presenterà con condizioni meteo variabili. Venerdì inizierà con un cielo sereno, mentre Sabato porterà piogge leggere e cieli coperti. Domenica, invece, si prevede un miglioramento con schiarite e temperature più miti. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, specialmente Sabato.

