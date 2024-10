Previsioni Meteo Sesto Fiorentino: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Sesto Fiorentino indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo sarà coperto, con una leggera diminuzione della temperatura. Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e un aumento delle temperature. La sera porterà un cielo sereno, favorendo una piacevole conclusione della giornata.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di +15,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 100% intorno all’1:00, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 16°C. La velocità del vento si manterrà tra i 8,9 km/h e i 10,2 km/h, proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 28,3 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 94%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra +16°C e +17,5°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17,7 km/h alle 11:00, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà all’88%. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, arrivando a 1022 hPa.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con il cielo che passerà da nubi sparse a una maggiore apertura. Le temperature raggiungeranno il picco di +20,2°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a +18,2°C alle 17:00. La velocità del vento si manterrà tra i 13,8 km/h e i 20 km/h, con una probabilità di precipitazioni molto bassa, inferiore al 4%.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La velocità del vento diminuirà, mantenendosi tra i 10 km/h e i 12,3 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno all’85%. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1026 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 20 Ottobre a Sesto Fiorentino indicano una giornata che inizierà con condizioni nuvolose, ma che si evolverà verso un pomeriggio più sereno e mite. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Sesto Fiorentino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16° perc. +16.1° prob. 41 % 10.2 NNE max 28.3 Grecale 94 % 1018 hPa 4 cielo coperto +15.8° perc. +15.9° prob. 34 % 12.6 NNE max 33.1 Grecale 92 % 1018 hPa 7 cielo coperto +16.4° perc. +16.4° prob. 34 % 12.9 NNE max 31.9 Grecale 92 % 1020 hPa 10 cielo coperto +18.1° perc. +18.2° prob. 34 % 17.2 NNE max 37.9 Grecale 84 % 1022 hPa 13 nubi sparse +20.2° perc. +20.3° prob. 3 % 20 NNE max 35 Grecale 76 % 1022 hPa 16 nubi sparse +19.1° perc. +19° prob. 4 % 15.8 NNE max 30.7 Grecale 76 % 1023 hPa 19 cielo sereno +17.4° perc. +17.3° Assenti 12.3 NNE max 26.9 Grecale 84 % 1025 hPa 22 poche nuvole +17.2° perc. +17.2° Assenti 9.9 NNE max 20.7 Grecale 87 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:18

