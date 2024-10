Previsioni Meteo Sesto Fiorentino: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Sesto Fiorentino indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 14,4°C e i 18,6°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, rendendo l’aria piuttosto umida. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 27,4 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature si manterranno attorno ai 16°C, con un’umidità che si aggirerà intorno all’88%. La brezza vivace proveniente da sud contribuirà a mantenere l’atmosfera fresca.

Nella mattina, si assisterà a un proseguimento delle piogge leggere, con una copertura nuvolosa che rimarrà elevata, raggiungendo il 99%. Le temperature saliranno leggermente, toccando i 17°C a mezzogiorno. Anche in questa fase, l’umidità resterà alta, attorno all’86%, e il vento si presenterà debole, con velocità di circa 5 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un lieve miglioramento, con la possibilità di vedere qualche schiarita. Tuttavia, le piogge leggere continueranno a manifestarsi, con temperature che raggiungeranno i 18,6°C. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, scendendo al 52%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 75%. Le condizioni di vento rimarranno deboli, favorendo una sensazione di calma.

La sera porterà un ritorno a cieli più coperti, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a 14,4°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno all’87%, mentre il vento si presenterà molto debole, creando un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Sesto Fiorentino nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori moderati. Domani si prevede un miglioramento, con schiarite più ampie, mentre dopodomani potrebbe tornare la pioggia. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste variabili e pianificare di conseguenza.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Sesto Fiorentino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.5° perc. +16.5° 0.14 mm 6.4 SSO max 19.2 Libeccio 89 % 1008 hPa 4 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° prob. 27 % 3.7 SO max 13.8 Libeccio 87 % 1009 hPa 7 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° prob. 7 % 5.2 SE max 11.1 Scirocco 86 % 1011 hPa 10 pioggia leggera +16.6° perc. +16.6° 0.13 mm 3.8 SE max 7.4 Scirocco 88 % 1013 hPa 13 pioggia leggera +18.2° perc. +18.2° 0.3 mm 3.9 ONO max 11.5 Maestrale 78 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +17.6° perc. +17.5° 0.12 mm 1.8 ONO max 3.6 Maestrale 79 % 1014 hPa 19 cielo coperto +15.8° perc. +15.6° Assenti 0.6 E max 2.7 Levante 84 % 1016 hPa 22 cielo coperto +14.6° perc. +14.4° Assenti 2.4 E max 3.5 Levante 86 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:33

