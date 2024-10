Previsioni Meteo Siracusa: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Siracusa di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo più coperto in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo la giornata complessivamente piacevole.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,8°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 6,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 62%, garantendo un clima confortevole.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a 22°C entro le ore centrali della mattinata. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 13 km/h. L’umidità si manterrà su valori simili, intorno al 59%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che inizieranno a comparire. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 22,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,2 km/h. L’umidità aumenterà, attestandosi attorno al 64%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno leggermente, arrivando a 22°C. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque presente, con intensità di brezza leggera. L’umidità salirà fino al 75%, creando una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

In conclusione, le previsioni del tempo per Siracusa nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge leggere. Martedì e mercoledì potrebbero presentare condizioni più variabili, con temperature che si manterranno comunque su valori miti. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattinata di Lunedì, prima che il cielo si copra nel pomeriggio e in serata.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.6° perc. +20.3° Assenti 2.6 ONO max 5 Maestrale 63 % 1015 hPa 4 cielo sereno +19.9° perc. +19.7° Assenti 5.4 ONO max 4.6 Maestrale 66 % 1015 hPa 7 cielo sereno +20.9° perc. +20.6° Assenti 3.4 NO max 3 Maestrale 62 % 1017 hPa 10 cielo sereno +22° perc. +21.9° Assenti 9.6 ESE max 6.9 Scirocco 61 % 1018 hPa 13 cielo sereno +22.5° perc. +22.5° Assenti 18 SSE max 16.7 Scirocco 65 % 1017 hPa 16 nubi sparse +22.7° perc. +22.7° Assenti 18.1 SSE max 19.2 Scirocco 64 % 1017 hPa 19 cielo coperto +22.2° perc. +22.5° Assenti 11.7 S max 13.5 Ostro 75 % 1018 hPa 22 cielo coperto +21.8° perc. +22° Assenti 4.7 SO max 6.6 Libeccio 75 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:29

