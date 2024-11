Meteo Aosta, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Aosta di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e temperature gradevoli, che si alterneranno a momenti di maggiore copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e della sera. I dati meteo mostrano un clima mite, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di venti leggeri e una buona visibilità contribuiranno a rendere la giornata piacevole, anche se nel tardo pomeriggio e in serata si prevede un aumento della nuvolosità.

Nella notte, le condizioni meteo saranno stabili, con un cielo sereno e temperature che si aggireranno attorno ai 9°C. La mattina si presenterà con un cielo completamente sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature che raggiungeranno i 16,9°C intorno alle 11:00. La presenza di venti leggeri da nord-ovest garantirà una sensazione di freschezza, con umidità che si manterrà attorno al 33%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno le temperature a un massimo di 17,3°C. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che varieranno tra i 7 km/h e i 11 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mantenendo il clima asciutto e favorevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà completamente, portando a una temperatura di circa 9°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’80%, e i venti si faranno più leggeri, mantenendo una brezza fresca. Non si prevedono piogge significative, ma la copertura nuvolosa sarà totale, con una visibilità ridotta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aosta nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del clima fresco e asciutto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze naturali della valle.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +9.1° perc. +9.1° Assenti 2.8 ONO max 2.8 Maestrale 59 % 1025 hPa 5 cielo sereno +8.9° perc. +8.6° Assenti 4.8 NO max 4.6 Maestrale 55 % 1024 hPa 8 cielo sereno +12° perc. +10.6° Assenti 3.5 ONO max 4.4 Maestrale 49 % 1024 hPa 11 cielo sereno +16.9° perc. +15.5° Assenti 4.2 NO max 7.4 Maestrale 33 % 1021 hPa 14 nubi sparse +16.4° perc. +15.2° Assenti 10.4 NNO max 10.9 Maestrale 41 % 1020 hPa 17 poche nuvole +9.4° perc. +8° Assenti 9.6 NO max 9.6 Maestrale 76 % 1024 hPa 20 cielo coperto +9.4° perc. +8.4° Assenti 7.7 O max 10.1 Ponente 79 % 1024 hPa 23 cielo coperto +9.8° perc. +9.3° prob. 9 % 6 ONO max 7.3 Maestrale 77 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 17:01

