Meteo Aosta, le previsioni per il weekend 28 – 30 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 5% e temperature intorno ai +6,6°C. Durante la mattina, il tempo si farà nuvoloso con temperature che saliranno fino a +10,9°C e piogge leggere. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature attorno ai 12,1°C e una probabilità di pioggia del 37%. La sera presenterà nubi sparse e temperature in calo a +10,2°C. Venerdì e Sabato saranno caratterizzati da cieli sereni, temperature tra +5,2°C e +12,2°C, e umidità in diminuzione, offrendo condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai +6,6°C, con una percezione di +5°C. La velocità del vento sarà di 7,8 km/h proveniente da Ovest, accompagnata da raffiche fino a 6,6 km/h. L’umidità si manterrà al 65% e la pressione atmosferica sarà di 1027 hPa.

Durante la mattina, il tempo si manterrà prevalentemente nuvoloso con poche nuvole e una temperatura che salirà fino a +10,9°C alle 09:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 92% e ci sarà una leggera pioggia alle 06:00 e 07:00, con precipitazioni di 0,17 mm e 0,23 mm rispettivamente. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10 km/h, con un’umidità che raggiungerà il 94%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12,1°C alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà del 93% e la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 37%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 13 km/h.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature scenderanno a +10,2°C alle 19:00. La copertura nuvolosa sarà del 75% e l’umidità si manterrà alta, attorno all’88%. La pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1023 hPa.

Venerdì 29 Novembre

Nella notte di Venerdì 29 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di +5,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 31% e la velocità del vento si attesterà sui 9,4 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1026 hPa.

Durante la mattina, il tempo si schiarirà notevolmente, con un cielo sereno e temperature che saliranno fino a +9,9°C alle 10:00. Non ci saranno precipitazioni e l’umidità scenderà fino al 41%. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 3,6 km/h, rendendo la mattinata particolarmente gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno i +11,8°C alle 12:00. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 41%, e non si prevedono piogge. La pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi attorno ai 1023 hPa.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno a +5,2°C alle 21:00. L’umidità si attesterà attorno al 36% e la pressione atmosferica sarà di 1029 hPa. La serata si preannuncia tranquilla e fresca.

Sabato 30 Novembre

Nella notte di Sabato 30 Novembre, il cielo sarà sereno con temperature che si aggireranno attorno ai +5,5°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità al 35% e una pressione atmosferica di 1028 hPa. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 7,6 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno fino a +11,7°C alle 10:00. Non ci saranno precipitazioni e l’umidità si manterrà attorno al 40%. La velocità del vento sarà di 5 km/h, rendendo la mattinata particolarmente piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12,2°C alle 12:00. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 46%, ma non si prevedono piogge. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1023 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature scenderanno a +4°C alle 20:00. L’umidità si attesterà al 67% e la pressione atmosferica sarà di 1030 hPa. La serata si preannuncia tranquilla e fresca.

In conclusione, il fine settimana a Aosta si prospetta caratterizzato da un clima prevalentemente sereno e temperato, con temperature che varieranno tra i +4°C e i +12°C. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le serate fresche offriranno l’opportunità di godere di momenti di relax.

