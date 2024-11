Previsioni Meteo Aosta: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Aosta indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 6,9°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un graduale aumento, raggiungendo i 17,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con percentuali che non supereranno il 12% durante il giorno. I venti saranno leggeri, provenienti prevalentemente da Ovest, con velocità che varieranno tra i 4,5 km/h e i 7,5 km/h.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo sereno e temperature comprese tra 6,9°C e 7,7°C. L’umidità si manterrà attorno al 47%, garantendo un clima piuttosto secco. Con l’arrivo della mattina, il cielo sereno continuerà a dominare, e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 10,8°C alle 08:00 e i 15,6°C alle 10:00. L’assenza di precipitazioni e la bassa umidità, che scenderà fino al 35%, contribuiranno a rendere la giornata gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di poche nuvole, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 13,4°C alle 15:00. Anche in questa fase della giornata, i venti resteranno leggeri, con una velocità media di circa 5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 60%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi sui 7,5°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un cielo prevalentemente sereno e una leggera brezza da Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 44%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente freddo.

In conclusione, le previsioni meteo per Aosta nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli sereni. Tuttavia, si prevede un leggero abbassamento delle temperature nei giorni successivi, con un possibile aumento della copertura nuvolosa. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima più fresco, soprattutto durante le ore serali e notturne.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +7.4° perc. +6.2° Assenti 7.5 ONO max 6.7 Maestrale 47 % 1024 hPa 5 cielo sereno +7.7° perc. +6.6° Assenti 7.1 ONO max 6.3 Maestrale 48 % 1023 hPa 8 cielo sereno +10.8° perc. +9.1° Assenti 5.8 ONO max 6.9 Maestrale 45 % 1022 hPa 11 cielo sereno +16.9° perc. +15.6° Assenti 4.7 O max 6.4 Ponente 35 % 1019 hPa 14 poche nuvole +16.5° perc. +15.5° Assenti 5 O max 7.5 Ponente 51 % 1019 hPa 17 poche nuvole +8.9° perc. +8.3° Assenti 5.7 ONO max 5.5 Maestrale 57 % 1023 hPa 20 poche nuvole +8° perc. +8° Assenti 4.5 ONO max 4.4 Maestrale 47 % 1025 hPa 23 poche nuvole +7.5° perc. +7.5° Assenti 3.8 ONO max 3.8 Maestrale 44 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:57

