Previsioni Meteo Aosta: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

Le previsioni meteo per Martedì 12 Novembre a Aosta indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, ma con una sensibile diminuzione nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà predominante, con una graduale attenuazione delle precipitazioni nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno a +9°C, con una temperatura percepita di +9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 4,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Nella mattina, le previsioni del tempo continueranno a mostrare pioggia moderata fino alle ore 11:00, con temperature che varieranno da +5°C a +6,3°C. La temperatura percepita si manterrà leggermente più bassa, oscillando tra +2,6°C e +4,3°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 12 km/h, con una direzione prevalentemente da Est. L’umidità rimarrà elevata, superando il 90%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo. Le precipitazioni diminuiranno, lasciando spazio a un cielo coperto e a nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno a +6,5°C nel primo pomeriggio, per poi scendere a +2°C entro le ore 17:00. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi sotto i 5 km/h. L’umidità, sebbene in calo, rimarrà comunque alta, attorno all’89%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si avvicineranno allo zero, con valori di +0,4°C a partire dalle 20:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 65%, con nubi sparse che domineranno il cielo. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4,9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Aosta indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Mercoledì si prevede un progressivo diradamento delle nubi e un aumento delle temperature, mentre giovedì potrebbe tornare un po’ di instabilità. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +7.6° perc. +7.6° 1.01 mm 4.5 NNE max 9.7 Grecale 93 % 1020 hPa 5 pioggia moderata +6° perc. +4.8° 1.71 mm 6.1 ESE max 9.6 Scirocco 97 % 1022 hPa 8 pioggia moderata +5.3° perc. +2.9° 1.12 mm 10.8 ESE max 16 Scirocco 96 % 1024 hPa 11 pioggia leggera +6° perc. +3.9° 0.51 mm 9.8 E max 13.2 Levante 91 % 1026 hPa 14 cielo coperto +7.1° perc. +6.4° prob. 25 % 5.2 E max 8 Levante 84 % 1025 hPa 17 nubi sparse +2° perc. +2° Assenti 2.4 NNE max 3 Grecale 89 % 1030 hPa 20 nubi sparse +0.4° perc. +0.4° Assenti 3.3 NO max 3.7 Maestrale 85 % 1032 hPa 23 nubi sparse +0.5° perc. -1° Assenti 4.9 ONO max 4.6 Maestrale 79 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 17:00

