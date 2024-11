Previsioni Meteo Aosta: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Aosta si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio all’insegna della pioggia leggera e un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un clima fresco, con temperature che si manterranno attorno ai 10°C durante le ore centrali. La copertura nuvolosa sarà predominante, ma ci saranno anche momenti di schiarita, specialmente nel pomeriggio.

Nella notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia leggera che continuerà a cadere fino alle prime ore del mattino. Le temperature si attesteranno intorno ai 5°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 98%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da Ovest, con velocità comprese tra i 3 e i 6 km/h. Le precipitazioni, seppur leggere, porteranno a un accumulo totale di circa 3 mm entro l’alba.

Con l’arrivo della mattina, la pioggia si attenuerà, lasciando spazio a un cielo coperto e a nubi sparse. Le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo valori intorno ai 10°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa varierà dal 30% al 100%, con un’ulteriore diminuzione della probabilità di pioggia. I venti rimarranno leggeri, continuando a soffiare da Ovest.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento, con un aumento delle schiarite e una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 10°C, mentre l’umidità scenderà gradualmente. I venti potrebbero intensificarsi leggermente, raggiungendo i 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con il cielo che si presenterà più sereno verso la fine del pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo una temperatura intorno ai 4°C. Le condizioni meteo rimarranno stabili, senza piogge previste. L’umidità si attesterà attorno all’85%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente da Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Aosta mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e condizioni prevalentemente nuvolose. Mercoledì e giovedì si prevede un ulteriore miglioramento, con possibilità di schiarite e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, specialmente in vista di un possibile ritorno della pioggia nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +5.6° perc. +5.6° 1.72 mm 2.3 ONO max 4 Maestrale 98 % 1024 hPa 5 pioggia leggera +6.3° perc. +6.3° 0.13 mm 4.8 ONO max 4.5 Maestrale 95 % 1023 hPa 8 nubi sparse +6° perc. +6° prob. 4 % 4.2 ONO max 4.1 Maestrale 88 % 1024 hPa 11 nubi sparse +10.3° perc. +9.8° Assenti 3.3 O max 5.9 Ponente 93 % 1021 hPa 14 cielo coperto +10.1° perc. +9.7° Assenti 4.8 O max 7.4 Ponente 97 % 1020 hPa 17 nubi sparse +3.9° perc. +2.5° Assenti 6 NO max 5.2 Maestrale 86 % 1026 hPa 20 cielo coperto +3.8° perc. +3.8° Assenti 4.1 ONO max 3.9 Maestrale 84 % 1027 hPa 23 cielo coperto +5.4° perc. +5.4° Assenti 3.1 ONO max 2.9 Maestrale 84 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:49 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.