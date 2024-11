Previsioni Meteo Termoli: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Termoli di Domenica 10 Novembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno attorno ai 16°C. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina il tempo migliorerà leggermente, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. I venti saranno moderati, provenienti da Nord-Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 25 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 16°C. Le piogge leggere si faranno sentire tra le 2:00 e le 4:00, con una probabilità di precipitazioni che si manterrà attorno al 4%. La velocità del vento sarà di circa 15 km/h, creando una leggera brezza. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le piogge si esauriranno, portando a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, con una percezione di temperatura leggermente inferiore.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo parzialmente nuvoloso, con nubi sparse che permetteranno qualche raggio di sole. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 15°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 70%. I venti continueranno a soffiare da Nord-Ovest, mantenendo una certa intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 20 km/h.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con cielo prevalentemente coperto e temperature che si attesteranno sui 15°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno al 72%, e i venti continueranno a soffiare con intensità moderata. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

In conclusione, le previsioni meteo per Termoli nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché le condizioni possono variare rapidamente. La settimana si prospetta variabile, con possibilità di piogge sporadiche, ma nel complesso si assisterà a un graduale miglioramento.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.3° perc. +15.9° prob. 4 % 14.3 NNO max 15.8 Maestrale 74 % 1022 hPa 4 pioggia leggera +15.8° perc. +15.5° 0.13 mm 17.1 NNO max 19.8 Maestrale 78 % 1021 hPa 7 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° prob. 4 % 18 NO max 19.8 Maestrale 76 % 1021 hPa 10 cielo coperto +16.6° perc. +16.1° Assenti 18.8 NNO max 17.5 Maestrale 67 % 1021 hPa 13 nubi sparse +16.3° perc. +15.8° Assenti 19.7 NNO max 16.3 Maestrale 68 % 1020 hPa 16 nubi sparse +15.6° perc. +15.1° prob. 4 % 18 NO max 19.8 Maestrale 75 % 1020 hPa 19 cielo coperto +15.7° perc. +15.2° prob. 8 % 17.8 NO max 22.5 Maestrale 71 % 1020 hPa 22 cielo coperto +15° perc. +14.5° prob. 4 % 20.3 NO max 23.8 Maestrale 72 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:41

