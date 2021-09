Da Alice nel Paese delle Meraviglie alla Commedia di Dante, passando per uno scambio di mail tra Zeus e Plutone: quando geologia e letteratura si fondono

MeteoWeb

ANTIPODI

Le ampiezze delle onde sismiche diminuiscono man mano che si allontanano dall’epicentro, ma accade qualcosa di straordinario quando tali ampiezze convergono agli antipodi – il punto sul globo diametralmente opposto all’epicentro del terremoto – dove aumentano di nuovo, per poi iniziare il loro viaggio di ritorno verso l’epicentro. Quando due pianeti entrano in collisione, alcuni pezzi possono essere espulsi da onde d’urto sui lati opposti dei pianeti. Per le onde sismiche i pianeti agiscono come gigantesche lenti imperfette. Gli antipodi agiscono come uno specchio che riflette le onde verso la sorgente. Gli eliosismologi – coloro che studiano le vibrazioni del sole – hanno rilevato le onde sonore che rimbalzano dalla parte retrostante del sole stesso.

Ora si scopre che, nel canto di apertura de La Divina Commedia, “il dilettoso monte” sul quale Dante bramava salire, uscendo dalla Selva Oscura – monte che peraltro si era rivelato inaccessibile – è in realtà il Monte Purgatorio ai suoi antipodi. In precedenza, la salita di Dante era stata ostacolata dalla comparsa di una lonza, di un leone e di una lupa, che l’hanno costretto a ritornare giù nella selva oscura e poi ad attraversare tutto l’Inferno. Fatto ciò, era la volta buona e poteva riprovarci. Ora è sulla strada giusta ed è disposto a scambiare i suoi peccati ed errori con virtù e sapienza. La morale della Commedia è che la ricerca di questo percorso non è semplice e lineare.

Quando Alice guarda nello specchio che si trova sulla mensola del caminetto, vede un mondo simile, ma diverso dal mondo reale, mondi che tuttavia sono il riflesso l’uno dell’altro. Non è necessaria nessuna ulteriore prova che le avventure di Alice sono pallidi riflessi vittoriani del capolavoro medievale di Dante.

D’altra parte è possibile che Dante volutamente fosse sfocato, come certamente lo erano i personaggi di Attraverso lo Specchio. Dovete davvero passare attraverso il centro della Terra, per avere Speranza e Illuminazione? Dovete passare attraverso l’Inferno, per vedere l’errore nei vostri comportamenti? Teologi e Dantisti certamente continueranno a discutere su tali questioni. Gli dèi stanno a guardare.

* * *

e-mail

To: pluto@hades.god

From: zeus@olympus.god

Subject: Che diavolo sta succedendo

Cc: hera@olympus.guv, olive@peri.com

Bcc: homer@limbo.inf

Intendi dire che Dante è stato sempre alle nostre dipendenze / io pensavo che la sua vendetta contro i papi fosse una questione di coscienza. questo è molto irregolare. gli esseri umani non dovrebbero essere usati in questo modo. abbiamo hermes per questo. il nostro segreto può essere svelato. potremmo aver bisogno di avere una inquisizione, come fanno i papi. nostra sorella è sconvolta. il tuo infastidito grande fratello

zeus

p.s. come si fa ad usare le lettere maiuscole? a hera non piace essere sempre indicata con minuscole.

RISPOSTA:

Ciao Zeus

Non lasciare che i tuoi fulmini si scatenino! Ho dovuto farlo, mio caro uomo (si fa per dire). Ci occorreva una persona abile con la penna, un propagandista, per proteggere l’Ade da ulteriori esplorazioni. Avevamo bisogno di una horror story d’insuperabile tormento, angoscia e ripugnanza. Dante era il nostro uomo e ha venduto la sua anima a buon mercato. Ha reso le vacanze nell’isola del mare del sud molto più attraenti e ha fatto davvero un grande lancio pubblicitario del Paradiso. La gente ora sta guardando sempre all’insù e astrologia, UFO, angeli e fate non pensano a noi. Lui in realtà voleva in ogni caso insultare i suoi amici e nemici, così come i papi. Ho scritto la sceneggiatura, lui ha appena inserito i nomi e l’ha messa in rima. Ha salvato il nostro ambiente, mio caro uomo (dio, cioè). Fra’

p.s. Spingi quel piccolo tasto shift con la freccia che punta il cielo.

Dovresti aver notato che, oh onnisciente, CAPS LOCK non significa “Bloccare i prigionieri”. Oltretutto, questo è il mio lavoro.

RISPOSTA:

CESSA E DESISTI! NON SIAMO LIETI! 🙁

GLI UOMINI HANNO PENSATO CHE SIAMO SCOMPARSI $))) (QUATTROMILA) ANNI FA E CHE ABBIAMO CONCERTATO L’ARTICOLO DI COPERTINA SECONDO CUI IN REALTA’ NON SIAMO MAI DAVVERO ESISTITI > LA GENTE PENSA CHE SIAMO MITI <MITI ANTICHI PER DI PIU’> LA GENTE RIDE DEI MITI E DELLE PERSONE CHE CI CREDONO > QUESTO CI E’ COSTATO UN SACCO DI FATICA> COSA SUCCEDE SE LO SCOPRONO? QUESTA E’ UNA OFFESA CAMPIDOGLIO (CAPITALE?)(1).

ZEUS

P>S> COME FACCIO AD USCIRE DA QUESTO?

RISPOSTA:

Caro Grande Fratello

Persefone ed Io abbiamo bisogno del nostro spazio. Mi infastidisce che la gente usi il mio nome nei libri più venduti (bestsellers) e incentivi viaggi nel mio regno. A costoro è proibito farlo! I Greci sapevano che non potevano usare il mio nome e avevano paura di venire giù. Avevamo bisogno di qualche rinforzo. Ho dovuto mettere in scena la caduta di Lucifero e la surgelazione di Satana, così la gente avrebbe pensato che tutto era finito – una storia chiusa, un vicolo cieco. E’ stata la Grande Truffa(2).

Ho dovuto anche screditare i papi ed i governanti di Firenze. Dante era la scelta ideale. Era già amareggiato ed ha messo ciò che restava della sua anima nella Commedia (che era un buon titolo per essere attratti a leggerla! Hanno pensato che parlasse di Groucho Marx e Jimmy Durante!). Nessuno ha pensato di tornare da noi per centinaia di anni, ad eccezione, ovviamente, di quel folle Francese(3), ma nessuno lo prese sul serio. Finalmente abbiamo potuto fare il nostro lavoro in segreto. Ha funzionato! La Divina Commedia! Per Giove, è stata una buona idea!

Se Poseidone fosse stato in grado di controllare i suoi maledetti terremoti e se non fossero venuti i sismologi, avremmo mantenuto i nostri segreti. La piccola Eco ha insegnato loro come fare, dopo che fu cacciata da Hera.

Ade

(Re dei Morti)

P.S. Ti ho mandato un libro giallo intitolato Tastiere per Tonti (niente di personale). Ti manderò una Fattura. L’ho acquistato dalle Amazzoni, donne incredibili! (4)

RISPOSTA:

Pensavo che il tuo trucco fosse ormai scoperto. Forse che gli Alchimisti non avevano pezzi del tuo regno, portati su da Iride e da quella pel di carota di Pele, e sputati fuori da Vulcano? Parlerò con Poseidone. Non riesce a controllare i suoi boati che ben conosci. Dopo tutto, noi siamo gli Anziani.

Zeus

(Il Capo)

P.S. Ho pensato di chiudere la Porta dell’Inferno e tutte le altre grotte e caverne che portano al tuo regno.

RISPOSTA:

Capo,

Ah! Gli Alchimisti, davvero! Posso far credere loro qualsiasi cosa. Ho appena cosparso un po’ di sabbia e di detriti nelle loro rocce nere, e in più polvere di comete e code di meteore. Sono caduti in errore per questo. Non hanno capito nessuno dei segreti del mio regno. Vulcano gettò loro solo alcuni pezzi del vestibolo. Solo i sismologi possono raggiungere profondità sufficienti, ogni volta che Poseidone brontola. Non posso chiudere loro le porte, grazie a quella piccola ninfa Eco.

Dite ovvero Plutone

RISPOSTA:

Caro Fratello,

I sismologi ottengono solo informazioni, riflesse e rifratte dal vestibolo, non roba reale. Non è un pezzo del tuo tesoro. A che serve? Io però pensavo che i cancelli fossero tutti sicuri.

Zeus

(Signore del Cielo)

RISPOSTA:

Oh Dio!

Svegliati vecchio! Questa è l’Era dell’Informazione. L’informazione è il tesoro. L’Informazione è potere. Dimentichi che il mio nome, Plutone, significa “ricchezza”. La Porta per la ricchezza è bits e bytes, non la Porta dell’Inferno.

Plutone

(Dio della ricchezza)

RISPOSTA:

Fratellino!

Questo è scandaloso! Come possiamo continuare a controllare e manipolare la Terra, se i poeti, per non parlare dei nerds(5), si uniscono ai Titani nella sala consigliare? La famiglia non sarà contenta. 🙁 Zeus

(Dio della pioggia)

RISPOSTA:

Monarca Supremo:

Sarò ancora responsabile degli Inferi e della loro Bassarchia. Tu hai ancora i Cieli e le Airways. Siamo in grado di consolidare i nostri guadagni, mantenendo le persone di fronte a piccole finestre elettroniche, facendo andare a male il loro cervello, facendo loro digrignare i denti e compilare moduli, invece di mettere il naso nei pressi della Porta dell’Inferno o di leggere i classici. Inoltre stiamo usando Angeli e Jack Nicolson(6), per aiutarci a distrarre la gente. Nessuno sospetta di niente.

Tuo fra’

RISPOSTA:

Che mi dici di amazon.com? Non vendono libri?

Giove

RISPOSTA:

Quelli sono soprattutto i libri più venduti – “best”-sellers – un’altra delle mie invenzioni verbali. I miei sotterranei (cellars)(7) sono sicuri! I geologi scavano solo piccoli fossati. I geodinamici e tettonofisici si limitano a pensare, fare calcoli e supposizioni. Costoro sono innocui, proprio come Platone. I filosofi parlano, discutono e fanno pettegolezzi. Essi non ci daranno alcun problema. Vino e cicuta li tengono a bada. I poeti sono un po’ più pericolosi. Dante è sotto controllo, ma Poe ci ha quasi scoperto, sia noi, sia altri segreti dell’Universo. Gli alchimisti sono facili da ingannare. I sismologi alla fine ci scopriranno, a meno che non continuino a fare in modo che le loro immagini assomiglino ai cartoni animati ed ai sogni dei maghi. I seguaci di Freud ci hanno raggiunto e il test psicologico di Rorschach, con le sue macchie di inchiostro, ci ha insegnato a confondere la gente comune con immagini senza senso. Il test funziona meglio a colori. Hermes ha messo a disposizione stampanti a colori per tutti i sismologi, in modo che essi possano vedere qualsiasi cosa noi vogliamo che vedano! 🙂

Siamo al sicuro per un po’ e sempre più ricchi! :):)! Anche i vermi si moltiplicano bene qui.

Tuo fratello

Plutone (Agente di Disinformazione)

RISPOSTA:

To: Pluto@Hades.god

From: Zeus@Olympus.GOD

Subject: Virus

Cc: Poseidon@TRIDENT.god, Hephaestus@vulcan.god Bcc: homer@limbo.inf

Caro fratellino

Beh, vedrò se posso convincere fratello Poseidone a cessare l’attività con i suoi terremoti. Ma anche Vulcano è ventoso e rumoroso. Manderò in copia anche a loro questo messaggio. Hai mai ricevuto quella medicina per l’intestino da Castore(8)? Hera ed io potremo incontrare te e Persefone sul monte Olimpo per fare qualche sciata quest’inverno? Mi pare che sia vicino il periodo della sua vacanza(9). Portate con voi la graziosa Iride. Ma Hera ha bandito Eco. Dirò ad Omero di iniziare l’attività di controllo per influenzare l’opinione pubblica a riguardo. Gli ho mandato un messaggio in copia criptata. Che cosa è questo nuovo virus che ci sta preoccupando?(10) Saluti,

Grande Fratello

(Capo dell’Ufficio Operativo)

LA Teoria de LA Terra

“Meraviglioso e glorioso genio, grande Saknussemm, tu non hai lasciato nulla d’intentato, non hai omesso nessuna risorsa, per mostrare ad altri mortali la via verso l’interno del nostro possente globo … sei stato attento a garantire per altri la contemplazione di queste bellezze e meraviglie della creazione.”

Jules Verne

Viaggio al centro della Terra

“Perciò, quello che i fondatori della scienza moderna, tra i quali Galileo, hanno dovuto fare, non era criticare e combattere certe teorie difettose e correggerle o trasformarle in migliori. Hanno dovuto fare qualcosa di molto diverso. Hanno dovuto distruggere un mondo e sostituirlo con un altro.”

Alexandre Koyré

Le ipotesi Primordiale e del Pennacchio sull’origine e l’evoluzione del nostro pianeta un tempo erano ipotesi semplici, eleganti e verificabili e ce n’erano molte altre tra cui scegliere. Ora c’è solo un’ipotesi, ma ci sono tanti aggettivi, emendamenti, casi speciali, istanze speciali, annunci ad hoc ed eccezioni, tanto che ci vuole un libro per ‘spiegarli’ tutti. William of Ockham, Francis Bacon e Sir Karl Popper potrebbero basare per intero, su questi miti moderni della Terra, delle nuove filosofie, perché gli scienziati rispettabili credono in codesti miti, contenuti persino in libri di testo, anche se non verificati e non sottoposti ad analisi critica. Si deve decidere se è meglio avere molte ipotesi in competizione o una sola ipotesi con molte eccezioni e paradossi.

Si può ‘prendere l’altra estremità del bastone’, afferrare paradossi, errori e coincidenze, nonché la moda di una nuova teoria della Terra, incorporandoli, piuttosto che ignorandoli. La Terra si è formata da oggetti caldi in

una parte calda del sistema solare e

ha iniziato come un globo caldo parzialmente fuso.



Intanto che la Terra cresceva, l’energia gravitazionale

ha aggiunto ulteriore calore. La Terra si differenzia

irreversibilmente in strati danteschi

disposti secondo la densità,

la temperatura di fusione e la pressione di vapore.

Grandi atomi, tra cui atomi radioattivi instabili,

sono stati e sono costantemente

trasudati alla superficie da magmi

e altre componenti galleggianti.



L’inevitabile bombardamento successivo

da parte di oggetti appartenenti al sistema solare,

ma esterni alla Terra, ha portato volatili alla Terra

stessa in fase di raffreddamento e

ha contribuito alla zonazione chimica.

I volatili, tra cui l’acqua,

riducono il punto di fusione, la robustezza e la viscosità delle parti esterne della

Terra. Questo è il luogo in cui il materiale

viene miscelato e separato, per definire i vari gusti delle rocce

ignee e plutoniche prelevate

presso le dorsali oceaniche e le isole,

e lungo i margini dei cratoni.

Il motore tettonico è alimentato

dal riscaldamento radioattivo

nel mantello superiore, dal raffreddamento di tutta

la Terra e da un po’ di riscaldamento

proveniente dal mantello profondo.

La Terra è ancora in raffreddamento.

La proiezione bidimensionale e la forma della

convezione del mantello sono controllati dall’alto

(continenti, lastre, placche e dorsali).

Le posizioni di isole vulcaniche

e catene di isole sono

controllate dal tessuto e dallo stato di sforzo della placca oceanica.

Il mantello superiore è ovunque vicino o al di sopra del punto di fusione.

Il magma è premuto dalla Cupola,

un guscio esterno tenuto insieme

dalla forza di gravità.

I vulcani sono indicatori di sforzo,

non rilevatori di movimento.

Le risalite nel mantello sono

controllate dalle posizioni di

dorsali, fosse e cratoni, e

dallo stato di sforzo della placca,

non dal confine nucleo-mantello.

La maggior parte del mantello è isolata – ha

liberato i suoi frutti molto tempo fa.

La Terra è una macchina per il riciclaggio,

con una glassa di polvere di stelle.

Per lo più non è materia stellare vergine.

NOTE

1. Gioco di parole intraducibile: Capitol, Capital.

2. Possibile riferimento a “The Great Global Warming Swindle” trasmesso l’8 Marzo 2007 da British Channel 4.

3. Gerard de Nerval (1808-1855): le sue opere riproducono con fedeltà la struttura iniziatica della dicesa agli Inferi.

4. Il testo inglese contiene intraducibili giochi di parole.

5. Individui tecnologici e, per lo più, asociali.

6. Impersona il diavolo nel film “Le streghe di Eastwick”.

7. Ritorna il gioco di parole tra gli omofoni sellers-cellars.

8. Castor oil, in Inglese, olio di ricino, noto per le proprietà purgative.

9. Secondo il mito, Persefone tornava sulla Terra a Primavera.

10. Preveggenza, casualità o coincidenza?!