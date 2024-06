Previsioni Meteo Cuneo: tutti i dettagli per la prossima settimana 24 – 27 Giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cuneo indicano un inizio settimana con piogge moderate e temperature fresche. Lunedì e martedì saranno caratterizzati da piogge continue e copertura nuvolosa quasi totale, con valori di precipitazioni intorno ai 2.16mm. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 13.7km/h. Verso la fine della settimana, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature che tenderanno a salire leggermente. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Lunedì 24 Giugno

Notte

Durante la notte a Cuneo, pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100% caratterizzerà le prime ore del giorno. Le temperature si manterranno intorno ai +14°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 8,7km/h, con raffiche fino a 13,7km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.19mm.

Mattina

La mattina proseguirà con pioggia moderata, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature si manterranno intorno ai +15°C, con una percezione di freddo leggermente superiore. Il vento sarà prevalentemente da Sud a una velocità di 13,4km/h, con raffiche fino a 13,7km/h. Le precipitazioni saranno più consistenti, con valori intorno ai 2.16mm.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà molto, con pioggia moderata che continuerà a interessare la zona. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e le temperature si manterranno stabili intorno ai +15°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 11,1km/h, con precipitazioni di circa 1.57mm.

Sera

La serata sarà caratterizzata da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 95%. Le temperature saranno intorno ai +15°C, con il vento che soffierà da Sud Ovest a una velocità di 11,8km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.23mm.

Martedì 25 Giugno

Notte

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 97%, con temperature intorno ai +15°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 12,9km/h, con raffiche fino a 12,9km/h. Possibili precipitazioni di circa 0.17mm.

Mattina

La mattina inizierà con un cielo coperto all’88%, temperature intorno ai +15°C e vento da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 10,1km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.19mm.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà molto, con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +15°C, con il vento che soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 7,5km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.28mm.

Sera

La serata sarà caratterizzata da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 92%. Le temperature saranno intorno ai +15°C, con il vento che soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 6,3km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.28mm.

Mercoledì 26 Giugno

Notte

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 85%, con temperature intorno ai +14°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 5,4km/h. Possibili precipitazioni con intensità di circa 0.17mm.

Mattina

La mattina inizierà con un cielo coperto al 100%, temperature intorno ai +14°C e vento da Sud Ovest a una velocità di 5,9km/h. Possibili precipitazioni con intensità di circa 0.28mm.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature intorno ai +15°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 6,3km/h. Possibili precipitazioni con intensità di circa 0.5mm.

Sera

La serata sarà caratterizzata da poche nuvole, con una copertura nuvolosa al 23%. Le temperature saranno intorno ai +19°C, con il vento che soffierà da Nord Est a una velocità di 1,6km/h.

Giovedì 27 Giugno

Notte

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso al 54%, con temperature intorno ai +16°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 8,1km/h.

Mattina

La mattina inizierà con un cielo parzialmente nuvoloso al 30%, temperature intorno ai +16°C e vento da Sud Ovest a una velocità di 8,4km/h.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso al 35%, con temperature intorno ai +15°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 7,6km/h.

Sera

La serata sarà caratterizzata da nubi sparse, con una copertura nuvolosa al 57%. Le temperature saranno intorno ai +16°C, con il vento che soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 5,7km/h.

In base alle previsioni meteo per Cuneo, si prevede un inizio settimana caratterizzato da piogge moderate e temperature fresche, con una leggera miglioramento delle condizioni atmosferiche verso la fine della settimana. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

