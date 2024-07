Meteo Agrigento, le previsioni per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio ad Agrigento si presentano con condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 31,2°C intorno alle ore centrali, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La temperatura percepita sarà in linea con i valori reali, garantendo un clima piacevole per svolgere attività all’aperto.

Durante la mattina, il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità che aumenterà gradualmente fino a raggiungere i 15,6km/h intorno alle 10:00. Nel pomeriggio, la brezza vivace proveniente sempre da Ovest manterrà una velocità costante intorno ai 25-26km/h, garantendo un leggero rinfrescamento.

Le precipitazioni e l’umidità resteranno assenti per l’intera giornata, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1011hPa.

In conclusione, Domenica 14 Luglio ad Agrigento si prospetta una giornata estiva caratterizzata da cielo sereno, temperature gradevoli e vento moderato. Le condizioni meteo si preannunciano ideali per trascorrere del tempo all’aria aperta e godersi le bellezze della città. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si attesteranno su valori simili a quelli della Domenica.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.8° perc. +23.7° Assenti 6 NO max 6.4 Maestrale 54 % 1011 hPa 4 cielo sereno +23° perc. +22.8° Assenti 8.4 NO max 8.5 Maestrale 58 % 1012 hPa 7 cielo sereno +28.8° perc. +28.3° Assenti 5.8 O max 7.3 Ponente 39 % 1012 hPa 10 cielo sereno +30.7° perc. +30.5° Assenti 14.8 OSO max 15.6 Libeccio 40 % 1012 hPa 13 cielo sereno +31.1° perc. +31.2° Assenti 20.7 O max 24.8 Ponente 41 % 1011 hPa 16 cielo sereno +30.1° perc. +30.4° Assenti 18.6 O max 26.5 Ponente 44 % 1010 hPa 19 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 10.7 NO max 14.1 Maestrale 54 % 1011 hPa 22 cielo sereno +25.6° perc. +25.6° Assenti 2.2 NE max 5.9 Grecale 51 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:58 e tramonta alle ore 20:24

