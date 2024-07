Meteo Firenze, le previsioni per domani martedì 9 luglio

MeteoWeb

Martedì 9 Luglio a Firenze si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le previsioni del tempo indicano cielo sereno per l’intera giornata, con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi intorno ai 36,5°C nel primo pomeriggio.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 06:00, le temperature si attesteranno intorno ai 24,4°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est. Man mano che la giornata avanza, il termometro salirà costantemente, raggiungendo i 30°C alle 08:00 e superando i 35°C a partire dalle 10:00.

Nel corso del pomeriggio, le temperature massime si registreranno tra le 13:00 e le 16:00, con valori che potranno toccare i 36,5°C. Il vento soffierà prevalentemente da Ovest – Sud Ovest, con intensità variabile tra i 10km/h e i 14,7km/h.

Al tramonto, verso le 20:00, le temperature si attesteranno intorno ai 27,6°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Ovest. Nelle ore serali, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si manterranno piacevoli attorno ai 25-26°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 9 Luglio a Firenze indicano una giornata calda e soleggiata, ideale per godersi le bellezze della città toscana. Per i prossimi giorni, ci si aspetta un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che dovrebbero rimanere elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.8° perc. +21.8° Assenti 2.5 ENE max 2.6 Grecale 71 % 1016 hPa 4 cielo sereno +20.8° perc. +21.1° Assenti 3.5 ENE max 3.8 Grecale 82 % 1016 hPa 7 cielo sereno +27.2° perc. +28.2° Assenti 3.2 NNE max 5.9 Grecale 59 % 1016 hPa 10 cielo sereno +34.6° perc. +33.7° Assenti 3.8 ONO max 4 Maestrale 28 % 1015 hPa 13 cielo sereno +36.3° perc. +34.5° Assenti 11.2 OSO max 8.4 Libeccio 20 % 1014 hPa 16 cielo sereno +35.6° perc. +34° Assenti 14.7 O max 10.7 Ponente 22 % 1013 hPa 19 cielo sereno +29° perc. +28.9° Assenti 3.5 O max 7.6 Ponente 44 % 1014 hPa 22 cielo sereno +25.8° perc. +25.9° Assenti 0.7 SSE max 1.5 Scirocco 54 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:44 e tramonta alle ore 20:56

