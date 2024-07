Meteo Torino, le previsioni per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 24 Luglio a Torino si prospetta una giornata con condizioni meteo stabili e temperature gradevoli. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa fino al primo pomeriggio, quando il cielo si presenterà sereno.

Durante la mattina, le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una leggera crescita fino a +26,5°C verso le ore 09:00. Nel primo pomeriggio è prevista una breve pioggia leggera con una temperatura che raggiungerà i +27,5°C. Nel corso del pomeriggio, le nubi si diraderanno e il sole farà capolino, portando le temperature a toccare i +29,4°C.

Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +28,5°C. Durante la notte, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si abbasseranno gradualmente fino a +21,9°C.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Torino, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo con temperature che si manterranno piuttosto stabili e gradevoli. Le precipitazioni dovrebbero rimanere assenti, garantendo giornate soleggiate e ideali per godersi la città.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Luglio a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.5° perc. +20.8° prob. 76 % 4.8 ONO max 4.2 Maestrale 85 % 1014 hPa 3 cielo sereno +19.6° perc. +19.6° Assenti 4.9 NO max 4.5 Maestrale 77 % 1014 hPa 6 nubi sparse +21.6° perc. +21.7° Assenti 2.4 NNO max 3.3 Maestrale 71 % 1014 hPa 9 cielo coperto +26.5° perc. +26.5° Assenti 4.6 ESE max 5 Scirocco 57 % 1014 hPa 12 nubi sparse +28.8° perc. +29.3° prob. 3 % 9.3 E max 7.1 Levante 49 % 1013 hPa 15 cielo sereno +29.3° perc. +29.9° prob. 8 % 6.8 ESE max 5.2 Scirocco 49 % 1012 hPa 18 cielo sereno +27.1° perc. +28.4° prob. 3 % 1 ENE max 2.9 Grecale 62 % 1011 hPa 21 cielo sereno +23° perc. +23.2° Assenti 2.6 N max 3.9 Tramontana 73 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 03:53 e tramonta alle ore 03:53

