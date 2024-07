Previsioni Meteo Albenga: il bollettino per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio ad Albenga prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 1-3%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est a una velocità di circa 12-14km/h. L’umidità sarà intorno al 68-70%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1012-1013hPa.

Nel pomeriggio, la situazione non subirà variazioni significative, con cielo sereno o poche nubi sparse e temperature che raggiungeranno i +26°C. La brezza leggera proveniente da Est – Nord Est soffierà a una velocità di circa 10-14km/h. L’umidità si manterrà intorno al 63-66%, con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1012-1013hPa.

In serata, il cielo sarà ancora prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6-33%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +22-24°C. Il vento sarà debole, con una velocità di circa 4-8km/h proveniente da diverse direzioni. L’umidità si manterrà intorno al 75-79%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1013hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio ad Albenga indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con temperature gradevoli e venti leggeri. È consigliabile godersi una giornata all’aria aperta, magari approfittando delle splendide spiagge della zona. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni ad Albenga.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Albenga

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.3° perc. +22.6° Assenti 11.2 N max 12 Tramontana 75 % 1011 hPa 3 nubi sparse +22.2° perc. +22.4° Assenti 12.8 NNE max 15 Grecale 73 % 1012 hPa 6 nubi sparse +23.4° perc. +23.7° Assenti 11.2 NNE max 12.9 Grecale 72 % 1012 hPa 9 cielo sereno +25.2° perc. +25.6° Assenti 14.1 ENE max 13.4 Grecale 68 % 1012 hPa 12 cielo sereno +25.8° perc. +26.1° Assenti 12.5 ENE max 13 Grecale 65 % 1013 hPa 15 nubi sparse +26° perc. +26° prob. 5 % 10 E max 9.8 Levante 63 % 1012 hPa 18 nubi sparse +24.8° perc. +25.2° prob. 5 % 4.9 ENE max 6.2 Grecale 70 % 1013 hPa 21 poche nuvole +23° perc. +23.4° Assenti 8.3 NNO max 7.7 Maestrale 78 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 21:06

