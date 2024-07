Previsioni Meteo Albenga: tutti i dettagli per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Albenga indicano un inizio settimana caratterizzato da temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. Le temperature oscilleranno tra i +25,3°C e i +30,9°C, con percezioni termiche più elevate. Il vento sarà variabile, con intensità che va dai 3,7km/h ai 11,9km/h. L’umidità si manterrà tra il 63% e il 82%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile attorno ai 1012-1018hPa. Verso la fine della settimana, è prevista un’aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di precipitazioni leggere. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.

Lunedì 29 Luglio

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,3°C con una percezione di +26°C. Il vento soffierà a 6,5km/h proveniente da Nord, con raffiche fino a 6,5km/h. L’umidità sarà al 82% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Mattina: Al mattino si prevedono poche nuvole con una copertura del 23%. Le temperature saliranno fino a +26,3°C, percepite come +26,3°C. Il vento sarà debole, attorno ai 5,8km/h, proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà al 78% con una pressione di 1018hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,5°C, percepite come +34,7°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 10,3km/h, proveniente da Sud. L’umidità sarà al 64% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Sera: In serata si prevedono poche nuvole con una copertura del 17%. Le temperature si attesteranno sui +29,4°C, percepite come +34,3°C. Il vento soffierà a 6km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà al 73% con una pressione di 1015hPa.

Martedì 30 Luglio

Notte: Durante la notte il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 43%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +27°C con una percezione di +29,4°C. Il vento sarà moderato, attorno ai 10,4km/h, proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà al 77% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Mattina: Al mattino si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature saliranno fino a +28°C, percepite come +30,8°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 4,8km/h, proveniente da Nord Est. L’umidità si attesterà al 71% con una pressione di 1018hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,9°C, percepite come +35,4°C. Il vento sarà moderato, attorno ai 11,7km/h, proveniente da Sud. L’umidità sarà al 63% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Sera: In serata si prevedono nubi sparse con una copertura del 43%. Le temperature si attesteranno sui +28,1°C, percepite come +31,8°C. Il vento soffierà a 9,1km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà al 76% con una pressione di 1014hPa.

Mercoledì 31 Luglio

Notte: Durante la notte il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 34%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,6°C con una percezione di +26,6°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 10,2km/h, proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà al 79% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Mattina: Al mattino si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature saliranno fino a +28,6°C, percepite come +31,5°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 3,7km/h, proveniente da Est – Sud Est. L’umidità si attesterà al 68% con una pressione di 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature massime raggiungeranno i +29,8°C, percepite come +33,3°C. Il vento sarà moderato, attorno ai 11,8km/h, proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità sarà al 64% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Sera: In serata si prevedono nubi sparse con una copertura del 58%. Le temperature si attesteranno sui +28,1°C, percepite come +31,4°C. Il vento soffierà a 10,2km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà al 74% con una pressione di 1012hPa.

Giovedì 1 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C con una percezione di +26°C. Il vento soffierà a 5,1km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà al 78% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Mattina: Al mattino si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +27,8°C, percepite come +30,5°C. Il vento sarà moderato, attorno ai 10,5km/h, proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà al 72% con una pressione di 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +29,7°C, percepite come +33,4°C. Il vento sarà moderato, attorno ai 11,9km/h, proveniente da Sud. L’umidità sarà al 66% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Sera: In serata si prevedono nubi sparse con una copertura del 71%. Le temperature si attesteranno sui +29,7°C, percepite come +33,4°C. Il vento soffierà a 11,9km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà al 66% con una pressione di 1013hPa.

In base alle previsioni meteo per Albenga, si prevede un inizio settimana con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, verso la fine della settimana potrebbero verificarsi precipitazioni leggere. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

