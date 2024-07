Previsioni Meteo Garbagnate Milanese: tutti i dettagli per domani mercoledì 17 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 17 Luglio a Garbagnate Milanese prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%, temperature comprese tra i +23,2°C e i +26,8°C e venti leggeri provenienti da Est – Sud Est con raffiche fino a 4,2km/h. Le probabilità di precipitazioni saranno intorno al 27%.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà con piogge leggere che interesseranno la zona. Le temperature saliranno fino a +28,6°C, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a +30,7°C. I venti saranno più intensi, provenienti da Sud Est con raffiche fino a 6,7km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.35mm con una probabilità del 62%.

Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si schiarirà e tornerà sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 7%. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +30,6°C. I venti soffieranno da Sud Est con intensità leggera.

Le condizioni meteo a Garbagnate Milanese per i prossimi giorni si prevedono stabili, con cieli sereni e temperature elevate. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili precipitazioni nel corso della giornata, in particolare nel pomeriggio. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.4° perc. +22° prob. 50 % 4.7 NO max 6.8 Maestrale 91 % 1014 hPa 3 nubi sparse +20.5° perc. +20.9° Assenti 4.9 N max 5.6 Tramontana 88 % 1014 hPa 6 nubi sparse +22° perc. +22.5° prob. 9 % 3.9 NNE max 7.1 Grecale 85 % 1015 hPa 9 cielo coperto +26.8° perc. +28.2° prob. 27 % 3 ESE max 4.2 Scirocco 65 % 1015 hPa 12 cielo coperto +29.9° perc. +31.5° prob. 47 % 7.7 SE max 8.4 Scirocco 54 % 1015 hPa 15 cielo sereno +30.6° perc. +32° prob. 7 % 7.9 SE max 7.5 Scirocco 50 % 1014 hPa 18 cielo sereno +28° perc. +30.4° prob. 25 % 5.4 SSE max 8.6 Scirocco 68 % 1014 hPa 21 nubi sparse +24.7° perc. +25.3° prob. 56 % 5.2 NNO max 5.4 Maestrale 80 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 21:05

