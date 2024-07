Previsioni Meteo Imperia: il bollettino per domani giovedì 1 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Imperia indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29-30°C, con una leggera brezza che potrà far percepire una temperatura leggermente superiore.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 31°C verso mezzogiorno. Il vento sarà debole, con direzione Est – Sud Est.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 30°C. La brezza leggera proveniente da Sud – Sud Est contribuirà a rendere il clima piacevole.

In serata, il cielo resterà sereno e le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai 25-26°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Est sarà ancora debole.

In base alle previsioni, per i prossimi giorni a Imperia si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che oscilleranno attorno ai 30°C durante il giorno e ai 25°C di notte. La stabilità atmosferica dovrebbe perdurare anche nei giorni successivi, garantendo giornate soleggiate e calde.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +25.9° perc. +26.1° prob. 12 % 4.7 ONO max 6.9 Maestrale 62 % 1013 hPa 3 cielo sereno +25.6° perc. +26° Assenti 5 ONO max 6.4 Maestrale 65 % 1012 hPa 6 cielo sereno +26.7° perc. +28° Assenti 1.9 ONO max 3.2 Maestrale 64 % 1012 hPa 9 cielo sereno +28.8° perc. +30.7° Assenti 8.6 ESE max 6.7 Scirocco 60 % 1011 hPa 12 cielo sereno +29.6° perc. +31.9° Assenti 9.9 SE max 8.7 Scirocco 59 % 1011 hPa 15 cielo sereno +29.2° perc. +31.1° Assenti 9 SSE max 8.8 Scirocco 59 % 1009 hPa 18 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 3.1 SSE max 5.5 Scirocco 72 % 1008 hPa 21 cielo sereno +24.5° perc. +25.1° prob. 20 % 6.9 NNE max 9.3 Grecale 81 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 20:47

