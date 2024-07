Previsioni Meteo Livorno: tutti i dettagli per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Domenica 21 Luglio a Livorno si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Le previsioni del tempo indicano una mattinata con nubi sparse, che tenderanno a aumentare nel corso della giornata, portando a un cielo coperto nel pomeriggio e nella serata.

Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata, con valori che oscilleranno tra i 24°C e i 28°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori compresi tra i 24,7°C e i 29,8°C. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con punte massime di 28km/h durante il pomeriggio.

Le precipitazioni saranno presenti nel corso della serata, con piogge leggere che potrebbero interessare Livorno a partire dalle 22:00. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 70-80%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1007-1009hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Livorno, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da Lunedì, con un ritorno al sole e un graduale aumento delle temperature. Martedì e Mercoledì si prospettano giornate soleggiate e calde, ideali per godersi il mare e le bellezze della città toscana.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.9° perc. +24.6° Assenti 3.5 S max 5.9 Ostro 87 % 1009 hPa 4 cielo sereno +23.4° perc. +24.1° Assenti 3.9 SE max 6.3 Scirocco 87 % 1009 hPa 7 nubi sparse +25.8° perc. +26.3° Assenti 3.8 SSE max 5.9 Scirocco 74 % 1009 hPa 10 nubi sparse +27.2° perc. +28.9° Assenti 10.2 SO max 11.3 Libeccio 66 % 1009 hPa 13 cielo coperto +28.2° perc. +29.8° Assenti 14.2 O max 14.2 Ponente 60 % 1008 hPa 16 cielo coperto +26.7° perc. +26.7° prob. 9 % 12.1 SO max 22.9 Libeccio 62 % 1008 hPa 19 cielo coperto +26.7° perc. +27.6° prob. 16 % 7.2 ESE max 10.5 Scirocco 58 % 1005 hPa 22 pioggia leggera +25° perc. +25.6° 0.14 mm 5.4 ONO max 8.6 Maestrale 79 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 04:31 e tramonta alle ore 04:31

