Previsioni Meteo Ventimiglia: tutti i dettagli per domani giovedì 11 luglio

Le previsioni meteo a Ventimiglia per Giovedì 11 Luglio prevedono una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno al mattino e nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata, con valori massimi intorno ai 25-26°C.

Nella notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 24°C. Le prime ore del mattino vedranno ancora cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 24-25°C. Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno leggermente, toccando i 25-26°C.

Nel pomeriggio, sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa che potrebbe raggiungere il 50%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 25°C. Anche in serata il cielo sarà parzialmente nuvoloso, ma senza precipitazioni, e le temperature si manterranno intorno ai 25°C.

In base alle previsioni, la situazione meteorologica a Ventimiglia per i prossimi giorni si conferma stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature gradevoli. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura durante la giornata e munirsi di protezione solare per godersi al meglio il bel tempo estivo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.2° perc. +24.7° Assenti 13.2 ENE max 16.4 Grecale 77 % 1016 hPa 3 cielo sereno +23.8° perc. +24.3° Assenti 13.2 ENE max 16.5 Grecale 78 % 1016 hPa 6 cielo sereno +24.5° perc. +25° Assenti 6.4 E max 6.6 Levante 75 % 1016 hPa 9 cielo sereno +24.9° perc. +25.4° Assenti 9.2 ESE max 8.5 Scirocco 77 % 1017 hPa 12 poche nuvole +25.2° perc. +25.8° Assenti 9.3 SE max 10.2 Scirocco 77 % 1016 hPa 15 nubi sparse +25.1° perc. +25.6° prob. 16 % 4.6 SSE max 4.9 Scirocco 76 % 1016 hPa 18 nubi sparse +25.3° perc. +25.8° prob. 17 % 1.9 OSO max 2.3 Libeccio 74 % 1015 hPa 21 cielo sereno +24.8° perc. +25.4° prob. 14 % 2.5 ESE max 4.3 Scirocco 76 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:00 e tramonta alle ore 21:09

