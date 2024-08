Meteo Agrigento, le previsioni per domani lunedì 12 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 12 Agosto ad Agrigento indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà pari allo 0% con cielo sereno per tutto il giorno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31,3°C nel corso della mattina, mentre le minime notturne si manterranno intorno ai 25,2°C.

Durante la mattina, le temperature saranno gradevoli con un leggero aumento nel corso delle ore. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, senza variazioni significative. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con intensità variabile tra i 9,3 e i 13,1 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 42-43% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nel pomeriggio, le temperature massime si manterranno intorno ai 31,2-31,3°C con una leggera brezza che potrà raggiungere i 15,3 km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità aumenterà leggermente fino al 44-45% con una pressione atmosferica stabile a 1013hPa.

In serata, le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli attorno ai 26,4-27°C. Il vento sarà più debole rispetto al pomeriggio, proveniente da Nord – Nord Ovest con una velocità tra i 4,8 e i 7,7 km/h. L’umidità aumenterà fino al 57-62% con una pressione atmosferica stabile a 1012-1013hPa.

In conclusione, Lunedì 12 Agosto ad Agrigento si prospetta una giornata estiva con condizioni meteo ideali per godersi il mare e le bellezze della città. Le temperature si manterranno sopra la media stagionale, senza fenomeni atmosferici significativi all’orizzonte. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto ad Agrigento.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Agosto a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.9° perc. +26.1° Assenti 5.5 NO max 6 Maestrale 58 % 1014 hPa 4 cielo sereno +25.2° perc. +25.3° Assenti 9.4 NO max 10.9 Maestrale 59 % 1014 hPa 7 cielo sereno +28.8° perc. +28.9° Assenti 6.1 NO max 7.8 Maestrale 46 % 1014 hPa 10 cielo sereno +31.3° perc. +31.8° Assenti 13.1 SO max 10.4 Libeccio 43 % 1013 hPa 13 cielo sereno +30.9° perc. +31.9° Assenti 18.8 OSO max 16.6 Libeccio 47 % 1013 hPa 16 cielo sereno +29.9° perc. +30.7° Assenti 17 O max 20.1 Ponente 49 % 1012 hPa 19 cielo sereno +27° perc. +28.1° Assenti 7.7 O max 10.3 Ponente 61 % 1012 hPa 22 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 4.8 NNO max 5.9 Maestrale 59 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 19:58

