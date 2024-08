Meteo Reggio Calabria, le previsioni per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano cieli sereni e temperature elevate per i prossimi giorni. Le condizioni rimarranno stabili, con venti leggeri da Nord. Le temperature aumenteranno durante la mattina, raggiungendo il picco nel pomeriggio e diminuendo leggermente in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di mantenere un’adeguata idratazione.

Lunedì 12 Agosto

Per la notte a Reggio Calabria, cielo sereno e temperatura di +26,6°C con una leggera brezza proveniente da Nord a 11,7km/h. L’umidità si attesterà al 65% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con una lieve brezza da Nord e temperature in aumento. Alle 06:00 si prevede una temperatura di +29°C percepita come +30,5°C con umidità al 56%. Durante la mattinata, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +31,3°C alle 11:00 con una leggera brezza da Sud – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature si manterranno elevate. Alle 13:00 si prevede una temperatura di +30,9°C con umidità al 53% e pressione atmosferica a 1013hPa. Le condizioni meteo non subiranno variazioni significative nel corso del pomeriggio.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature in calo. Alle 18:00 si attesterà sui +27,8°C con umidità al 67% e pressione atmosferica a 1012hPa. Le condizioni di vento saranno di brezza leggera proveniente da Nord.

Martedì 13 Agosto

Durante la notte a Reggio Calabria, il cielo sarà sereno con temperatura di +26,7°C percepita come +27,8°C. Il vento soffierà da Nord a 11,7km/h con umidità al 62% e pressione atmosferica a 1012hPa.

Al risveglio, il cielo resterà sereno e le temperature saranno in aumento. Alle 06:00 si prevede una temperatura di +29°C percepita come +30,7°C con umidità al 58%. Durante la mattinata, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +32°C alle 09:00 con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno e le temperature si manterranno elevate. Alle 13:00 si prevede una temperatura di +32,4°C con umidità al 50% e pressione atmosferica a 1011hPa. Le condizioni meteo rimarranno stabili nel corso del pomeriggio.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature in calo. Alle 18:00 si attesterà sui +27,6°C con umidità al 68% e pressione atmosferica a 1011hPa. Il vento soffierà da Nord a 15,4km/h.

Mercoledì 14 Agosto

Durante la notte a Reggio Calabria, il cielo sarà sereno con temperatura di +26,6°C percepita come +26,6°C. Il vento soffierà da Nord a 13,4km/h con umidità al 66% e pressione atmosferica a 1011hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature saranno in aumento. Alle 06:00 si prevede una temperatura di +28,8°C percepita come +30,4°C con umidità al 58%. Durante la mattinata, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +31,9°C alle 09:00 con una brezza leggera da Nord.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno e le temperature si manterranno elevate. Alle 13:00 si prevede una temperatura di +32,4°C con umidità al 50% e pressione atmosferica a 1012hPa. Le condizioni meteo non subiranno variazioni significative nel corso del pomeriggio.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature in calo. Alle 18:00 si attesterà sui +27,8°C con umidità al 67% e pressione atmosferica a 1011hPa. Il vento soffierà da Nord a 16km/h.

Giovedì 15 Agosto

Durante la notte a Reggio Calabria, il cielo sarà sereno con temperatura di +26,9°C percepita come +28,4°C. Il vento soffierà da Nord a 13,2km/h con umidità al 66% e pressione atmosferica a 1013hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature saranno in aumento. Alle 06:00 si prevede una temperatura di +29,6°C percepita come +31,4°C con umidità al 56%. Durante la mattinata, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +31°C alle 09:00 con una brezza da Nord.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno e le temperature si manterranno elevate. Alle 13:00 si prevede una temperatura di +32,4°C con umidità al 50% e pressione atmosferica a 1012hPa. Le condizioni meteo rimarranno stabili nel corso del pomeriggio.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature in calo. Alle 18:00 si attesterà sui +27,8°C con umidità al 67% e pressione atmosferica a 1012hPa. Il vento soffierà da Nord a 16km/h.

In conclusione, la settimana a Reggio Calabria si prospetta caratterizzata da cieli sereni e temperature elevate, con condizioni meteo stabili e venti leggeri da Nord. Sono previste variazioni nelle temperature durante il giorno, con una leggera diminuzione in serata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate e mantenere un’adeguata idratazione.

